"У війни апетит не зменшується": Зеленський розповів, чи отримує зброю Україна зараз

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами розповів, яка ситуація з закупівлею зброї зараз. Зокрема, він окреслив як впливає на озброєння української армії зменшення допомоги від партнерів.

Чи надходить в Україну зброя Зеленський наголосив, що поставки зброї в Україну тривають і зараз, передає 24 Канал. Читайте також Що відбувається з курсом злотого перед початком літа 2025 Володимир Зеленський Президент України Ми постійно говоримо з різними країнами щодо збільшення поставок. В основному на рівні Міністерства оборони, на моєму рівні, а потім менеджментом займаються відповідні інституції. Тому і потрібне фінансування, тому що ми почали знаходити небезкоштовні варіанти.