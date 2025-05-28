28 травня, 10:46
"У війни апетит не зменшується": Зеленський розповів, чи отримує зброю Україна зараз
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами розповів, яка ситуація з закупівлею зброї зараз. Зокрема, він окреслив як впливає на озброєння української армії зменшення допомоги від партнерів.
Чи надходить в Україну зброя
Зеленський наголосив, що поставки зброї в Україну тривають і зараз, передає 24 Канал.
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Ми постійно говоримо з різними країнами щодо збільшення поставок. В основному на рівні Міністерства оборони, на моєму рівні, а потім менеджментом займаються відповідні інституції. Тому і потрібне фінансування, тому що ми почали знаходити небезкоштовні варіанти.