Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час розмови із журналістами, передає 24 Канал.
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Іноземні воїни залишаються в полоні
Володимир Зеленський наголосив, що Росія категорично відмовляється обмінювати іноземців, які стали бійцями на боці України.
Ви ніколи не почуєте, що ми обмінюємо когось з Латинської Америки, наприклад. Бо вони не хочуть обмінювати жодних інших громадян,
– сказав президент.
За його словами, агресор також не погоджується на обмін білоруських громадян, зокрема тих, хто воював за Україну або перебуває в ув’язненні.
Навіть не йдеться про війну. Вони не хочуть визнавати, що білоруси на боці України,
– додав він.
Нагадаємо, що під час зустрічі з представниками ЗМІ, Володимир Зеленський порушив низку важливих питань. Зокрема, президент повідомив про намір росіян прорвати адмінкордон Дніпровської області та захопити Покровськ. Також Зеленський висловився щодо майбутніх переговорів.