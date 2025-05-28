Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час розмови із журналістами, передає 24 Канал.

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Іноземні воїни залишаються в полоні

Володимир Зеленський наголосив, що Росія категорично відмовляється обмінювати іноземців, які стали бійцями на боці України.

Ви ніколи не почуєте, що ми обмінюємо когось з Латинської Америки, наприклад. Бо вони не хочуть обмінювати жодних інших громадян,

– сказав президент.

За його словами, агресор також не погоджується на обмін білоруських громадян, зокрема тих, хто воював за Україну або перебуває в ув’язненні.

Навіть не йдеться про війну. Вони не хочуть визнавати, що білоруси на боці України,

– додав він.

Нагадаємо, що під час зустрічі з представниками ЗМІ, Володимир Зеленський порушив низку важливих питань. Зокрема, президент повідомив про намір росіян прорвати адмінкордон Дніпровської області та захопити Покровськ. Також Зеленський висловився щодо майбутніх переговорів.