Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с журналистами, передает 24 Канал.

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Иностранные воины остаются в плену

Владимир Зеленский отметил, что Россия категорически отказывается обменивать иностранцев, которые стали бойцами на стороне Украины.

Вы никогда не услышите, что мы обмениваем кого-то из Латинской Америки, например. Потому что они не хотят обменивать никаких других граждан,

– сказал президент.

По его словам, агрессор также не соглашается на обмен белорусских граждан, в частности тех, кто воевал за Украину или находится в заключении.

Даже речь не идет о войне. Они не хотят признавать, что белорусы на стороне Украины,

– добавил он.

Напомним, что во время встречи с представителями СМИ, Владимир Зеленский поднял ряд важных вопросов. В частности, президент сообщил о намерении россиян прорвать админграницу Днепровской области и захватить Покровск. Также Зеленский высказался относительно будущих переговоров.