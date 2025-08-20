З вигодою для себе: США продають ЄС зброю для України з націнкою
- США продають країнам ЄС зброю для України з націнкою 10%, що може покрити витрати на майбутню повітряну підтримку України, як розповів Скотт Бессент.
- Міністр фінансів США також згадав про стратегічне партнерство з Україною, яке включає угоду про корисні копалини після завершення війни.
За новим механізмом військової допомоги Європа купує зброю у США та передає її Україні. Однак Вашингтон, як виявилося, ще й у плюсі від такого постачання озброєння.
З якою націнкою продають зброю США?
США продають військове озброєння країнам Євросоюзу, призначене для України, з націнкою у 10%. Про це розповів американський міністр фінансів Скотт Бессент, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.
Я думаю, що президент Трамп зараз дуже пильний. Ми продаємо зброю європейцям, які передають її українцям, а США беруть 10% націнки на зброю,
– зазначив Бессент.
- Глава Мінфіну США відповів також на питання, чи доведеться американцям платити за повітряне прикриття в Україні, яке обіцяють як гарантії безпеки.
- Бессент припустив, що ці 10% націнки зі зброї, які отримують зараз США, у майбутньому зможуть покрити витрати на повітряну підтримку.
Разом з тим міністр згадав про "вигідне стратегічне партнерство" між Україною та США, ймовірно, щодо угоди про корисні копалини. Він нагадав, що його реалізація після завершення повномасштабної війни буде корисною Сполученим Штатам.
У США буде все добре, коли в України буде все добре,
– додав Бессент.
Важливо! Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США можуть надати повітряну підтримку Україні, якщо вдасться досягти миру з Росією. Однак, вочевидь, фінансувати самостійно цю підтримку Сполучені Штати не хочуть.
Що відомо про надання військової допомоги Україні:
- Раніше представники Республіканської партії США запропонували законопроєкт The Peace Act, за яким військова допомога для України має відбуватися коштом внесків країн Європи. При Міністерстві фінансів мають створити спеціальний фонд для внесків європейців, з якого оплачуватимуть американську зброю для українців.
- США та НАТО також запустили новий механізм передачі військової техніки та озброєння Україні. Він отримав назву Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Ця ініціатива дозволяє швидше задовольняти нагальні потреби Києва у зброї, купуючи американську зброю за гроші Європи.
- Першими профінансували закупівлю зброї Нідерланди, Данія, Фінляндія та Швеція. Пізніше у Німеччині заявили, що готові разом із союзниками надати Україні 500 мільйонів доларів для військової допомоги через механізм PURL.
- Координувати постачання пакетів озброєння до України буде НАТО.