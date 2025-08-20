З якою націнкою продають зброю США?

США продають військове озброєння країнам Євросоюзу, призначене для України, з націнкою у 10%. Про це розповів американський міністр фінансів Скотт Бессент, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Я думаю, що президент Трамп зараз дуже пильний. Ми продаємо зброю європейцям, які передають її українцям, а США беруть 10% націнки на зброю,

– зазначив Бессент.

Глава Мінфіну США відповів також на питання, чи доведеться американцям платити за повітряне прикриття в Україні, яке обіцяють як гарантії безпеки.

Бессент припустив, що ці 10% націнки зі зброї, які отримують зараз США, у майбутньому зможуть покрити витрати на повітряну підтримку.

Разом з тим міністр згадав про "вигідне стратегічне партнерство" між Україною та США, ймовірно, щодо угоди про корисні копалини. Він нагадав, що його реалізація після завершення повномасштабної війни буде корисною Сполученим Штатам.

У США буде все добре, коли в України буде все добре,

– додав Бессент.

Важливо! Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США можуть надати повітряну підтримку Україні, якщо вдасться досягти миру з Росією. Однак, вочевидь, фінансувати самостійно цю підтримку Сполучені Штати не хочуть.

