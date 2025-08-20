С какой наценкой продают оружие США?

США продают военное вооружение странам Евросоюза, предназначенное для Украины, с наценкой в 10%. Об этом рассказал американский министр финансов Скотт Бессент, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Смотрите также Зеленский рассказал, может ли Украина купить вооружение у США

Я думаю, что президент Трамп сейчас очень бдительный. Мы продаем оружие европейцам, которые передают его украинцам, а США берут 10% наценки на оружие,

– отметил Бессент.

Глава Минфина США ответил также на вопрос, придется ли американцам платить за воздушное прикрытие в Украине, которое обещают как гарантии безопасности.

Бессент предположил, что эти 10% наценки с оружия, которые получают сейчас США, в будущем смогут покрыть расходы на воздушную поддержку.

Вместе с тем министр вспомнил о "выгодном стратегическом партнерстве" между Украиной и США, вероятно, по соглашению о полезных ископаемых. Он напомнил, что его реализация после завершения полномасштабной войны будет полезной Соединенным Штатам.

В США будет все хорошо, когда в Украине будет все хорошо,

– добавил Бессент.

Важно! Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США могут предоставить воздушную поддержку Украине, если удастся достичь мира с Россией. Однако, очевидно, финансировать самостоятельно эту поддержку Соединенные Штаты не хотят.

Что известно о предоставлении военной помощи Украине: