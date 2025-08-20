С выгодой для себя: США продают ЕС оружие для Украины с наценкой
- США продают странам ЕС оружие для Украины с наценкой 10%, что может покрыть расходы на будущую воздушную поддержку Украины, как рассказал Скотт Бессент.
- Министр финансов США также упомянул о стратегическом партнерстве с Украиной, которое включает соглашение о полезных ископаемых после завершения войны.
По новому механизму военной помощи Европа покупает оружие у США и передает его Украине. Однако Вашингтон, как оказалось, еще и в плюсе от такой поставки вооружения.
С какой наценкой продают оружие США?
США продают военное вооружение странам Евросоюза, предназначенное для Украины, с наценкой в 10%. Об этом рассказал американский министр финансов Скотт Бессент, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
Я думаю, что президент Трамп сейчас очень бдительный. Мы продаем оружие европейцам, которые передают его украинцам, а США берут 10% наценки на оружие,
– отметил Бессент.
- Глава Минфина США ответил также на вопрос, придется ли американцам платить за воздушное прикрытие в Украине, которое обещают как гарантии безопасности.
- Бессент предположил, что эти 10% наценки с оружия, которые получают сейчас США, в будущем смогут покрыть расходы на воздушную поддержку.
Вместе с тем министр вспомнил о "выгодном стратегическом партнерстве" между Украиной и США, вероятно, по соглашению о полезных ископаемых. Он напомнил, что его реализация после завершения полномасштабной войны будет полезной Соединенным Штатам.
В США будет все хорошо, когда в Украине будет все хорошо,
– добавил Бессент.
Важно! Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США могут предоставить воздушную поддержку Украине, если удастся достичь мира с Россией. Однако, очевидно, финансировать самостоятельно эту поддержку Соединенные Штаты не хотят.
Что известно о предоставлении военной помощи Украине:
- Ранее представители Республиканской партии США предложили законопроект The Peace Act, по которому военная помощь для Украины должна происходить за счет взносов стран Европы. При Министерстве финансов должны создать специальный фонд для взносов европейцев, из которого будут оплачивать американское оружие для украинцев.
- США и НАТО также запустили новый механизм передачи военной техники и вооружения Украине. Он получил название Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Эта инициатива позволяет быстрее удовлетворять насущные потребности Киева в оружии, покупая американское оружие за деньги Европы.
- Первыми профинансировали закупку оружия Нидерланды, Дания, Финляндия и Швеция. Позже в Германии заявили, что готовы вместе с союзниками предоставить Украине 500 миллионов долларов для военной помощи через механизм PURL.
- Координировать поставки пакетов вооружения в Украину будет НАТО.