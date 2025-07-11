Комітет Сенату США схвалив виділення 500 мільйонів доларів Україні у новому оборонному бюджеті

Комітет Сенату США з питань збройних сил 11 липня підтримав виділення 500 мільйонів на безпекову допомогу Україні у межах оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік. Ініціативу сприяння безпеці України подовжили до 2028 року.

Загальний оборонний бюджет складає 925 мільярдів доларів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У Сенаті США схвалили оборонний бюджет з 500 мільйонів доларів для України

Проєкт Закону про асигнування на національну оборону (NDAA), який визначає рівень фінансування Збройних сил США, підтримали 26 членів комітету, проти виступив лише 1.

У документі закладено фінансування на оборону в розмірі 925 мільярдів доларів. З цієї суми 878,7 мільярда передбачено для Пентагону, а 35,2 мільярда – для Міністерства енергетики.

Законопроєкт також містить положення про продовження Ініціативи зі сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative) до 2028 року. Її фінансування збільшують з 300 мільйонів доларів у 2025 фінансовому році до 500 мільйонів доларів у 2026-му.

Наразі невідомо, чи залишиться ця норма у фінальному варіанті NDAA, який мають затвердити Сенат, Палата представників і президент Дональд Трамп.