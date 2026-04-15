НАТО обіцяє Україні ще 60 мільярдів військової допомоги, окрім кредиту від ЄС
- У Берліні 15 квітня відбулася зустріч у форматі "Рамштайн", де обговорюють збільшення підтримки України.
- У НАТО пообіцяли військову допомогу на 60 мільярдів доларів, у пріоритеті – ППО, дрони та далекобійні боєприпаси.
ЄС готується до надання Україні першої частини позики на 90 мільярдів євро попри блокування з боку Угорщини. Однак це не вся міжнародна підтримка, на яку можна сподіватися цьогоріч.
Яку допомогу пообіцяли в НАТО?
У середу, 15 квітня, генсек НАТО на початку засідання "Рамштайну" зробив нову заяву. Марк Рютте пообіцяв військову підтримку на 60 мільярдів доларів, передає "Європейська правда".
Гроші, які надійдуть для підтримки України в межах європейського кредиту, будуть лише додатковими до того, що держави-члени НАТО виділять на двосторонній основі.
Рютте вважає, що таке фінансування необхідно зосередити на пріоритетах – ППО, дронах і боєприпасах збільшеної дальності.
Ми маємо забезпечити, щоб Україна отримала необхідну підтримку. Усі союзники повинні інвестувати більше, щоб досягти цільового показника (60 мільярдів доларів у 2026 році – 24 Канал),
– наголосив генсек.
Щоправда, він також зауважив на непропорційному розподілі витрат між членами Альянсу, закликаючи досягти "більш справедливого та передбачуваного" підходу. Рютте переконаний, що це справді проблема: "Надто мало країн несуть надто великий тягар, і ми маємо це вирішити".
До слова, у Берліні триває засідання у форматі "Рамштайну", під час якого обговорюють збільшення військової підтримки України, а в центрі уваги – постачання дронів і далекобійних ракет. Однак міністр оборони США Піт Гегсет знову не приєднався до зустрічі.
Важливо! Механізм PURL із закупівлі американської зброї державами-членами НАТО для України продовжує діяти, а під час візиту в Київ на початку лютого Рютте пообіцяв знайти кошти для його фінансування.
Що відомо про іншу допомогу Україні?
Нагадаємо, 1 квітня Єврокомісія запропонувала надати у 2026 році половину від усієї суми позики, яку блокує Угорщина, тобто 45 мільярдів євро. З них 28,3 мільярда євро підуть на підтримку оборонно-промислового потенціалу.
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу політолог Микола Давидюк зазначив, що Україна має підстави розраховувати на додаткову підтримку, зокрема зброю та інтеграцію в союзи, адже забезпечує безпеку європейського континенту, стримуючи російську агресію.
Натомість у США вважають інакше – американський віцепрезидент Джей Ді Венс назвав припинення фінансування української оборони "справжнім досягненням" адміністрації Дональда Трампа.