НАТО обіцяє Україні ще 60 мільярдів військової допомоги, окрім кредиту від ЄС

ЄС готується до надання Україні першої частини позики на 90 мільярдів євро попри блокування з боку Угорщини. Однак це не вся міжнародна підтримка, на яку можна сподіватися цьогоріч.

Яку допомогу пообіцяли в НАТО?

У середу, 15 квітня, генсек НАТО на початку засідання "Рамштайну" зробив нову заяву. Марк Рютте пообіцяв військову підтримку на 60 мільярдів доларів, передає "Європейська правда".

Дивіться також ЄС передасть Україні доходи від заморожених російських активів

Гроші, які надійдуть для підтримки України в межах європейського кредиту, будуть лише додатковими до того, що держави-члени НАТО виділять на двосторонній основі.

Рютте вважає, що таке фінансування необхідно зосередити на пріоритетах – ППО, дронах і боєприпасах збільшеної дальності.

Ми маємо забезпечити, щоб Україна отримала необхідну підтримку. Усі союзники повинні інвестувати більше, щоб досягти цільового показника (60 мільярдів доларів у 2026 році – 24 Канал),

– наголосив генсек.

Щоправда, він також зауважив на непропорційному розподілі витрат між членами Альянсу, закликаючи досягти "більш справедливого та передбачуваного" підходу. Рютте переконаний, що це справді проблема: "Надто мало країн несуть надто великий тягар, і ми маємо це вирішити".

До слова, у Берліні триває засідання у форматі "Рамштайну", під час якого обговорюють збільшення військової підтримки України, а в центрі уваги – постачання дронів і далекобійних ракет. Однак міністр оборони США Піт Гегсет знову не приєднався до зустрічі.

Важливо! Механізм PURL із закупівлі американської зброї державами-членами НАТО для України продовжує діяти, а під час візиту в Київ на початку лютого Рютте пообіцяв знайти кошти для його фінансування.

Що відомо про іншу допомогу Україні?