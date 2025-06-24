Військова допомога: 600 тисяч дронів для України закуплять Нідерланди

Нідерланди виділили черговий пакет військової допомоги Україні в розмірі близько 175 мільйонів євро. Додатково надали також пакет допомоги на суму 500 мільйонів євро для дронів.

Яку зброю Україна отримає від Нідерландів

Нідерланди оголосили про виділення нового пакета військової допомоги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони країни.

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Нідерланди передадуть Україні 100 додаткових радарів для виявлення дронів. Ці системи здатні виявляти безпілотники та передавати інформацію системам протиповітряної оборони, які можуть їх знешкодити.

Нідерланди також планують інвестувати додаткові кошти в підтримку дронів. З українською промисловістю підписали контракт на виробництво 600 000 дронів, що стало пакетом допомоги на суму 500 мільйонів євро. Це так звана ініціатива "Лінія дронів".

До України також буде надіслано 20 частково безпілотних модульних машин Ermine CASEVAC для евакуації поранених. На завершення Нідерланди виділяють додаткові 80 мільйонів євро на дрони. Ця підтримка надається через міжнародну коаліцію дронів. Раніше країна вже оголосила про інвестиції в розмірі 20 мільйонів євро у цей проєкт.

Кораблі від Нідерландів

На початку червня Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки України з морської безпеки на 400 мільйонів євро. Так, новий пакет морської допомоги від Нідерландів включатиме понад 100 кораблів, патрульних катерів, транспортних катерів, перехоплювачів, кораблів спеціальних операцій.

Також в ньому буде понад 50 морських безпілотників, системи озброєння, датчики, резервні частини та навчання українських спеціалістів.

Це повний пакет для посилення морської безпеки України. Це дуже важливо, тому що ми бачимо, що російські загрози, як у Чорному морі, так і навколо Херсона, зростають. Для України дуже важливо захистити себе від цього,

– вказав глава Міноборони Нідерландів.

Він зазначив, що Нідерланди прагнуть підтримати Україну у забезпеченні свободи судноплавства та збереженні безпечних торгівельних морських маршрутів.