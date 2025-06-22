Такі літаки якщо й не примусять БпЛА впасти, але точно зможуть значно відхилити його від цілі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на французького авіаційного оглядача ATE CHUET та ГО "Мілітарний".

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Що відомо про SHARK

SHARK був створений з орієнтацією на електронну війну в Україні. Він обладнаний антеною для виявлення та відстеження загроз від дронів.

Ми можемо виявляти електромагнітні профілі різних дронів, таких як Shahed, Орлан тощо. Після виявлення цих дронів ми можемо їх нейтралізувати за допомогою глушителів, які ми розмістили під літаком,

– розповів представник компанії.

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Антидронова система РЕБ складається з 2 компонентів: один – придушує сигнали системи позиціювання GNSS, а другий – глушить відеоканали і системи керування дронами.

Контейнер РЕБ розміщується під фюзеляжем у центрі мас літака. Піднявшись на висоту 1800 метрів (а це його максимум), SHARK може придушувати системи у радіусі 4,5 кілометра.

Його максимальна швидкість – 300 кілометрів на годину.

При використанні економного режиму літак може протриматися в повітрі майже 12 годин.

Також борт обладнаний кисневим генератором та парашутом, який у разі нештатної ситуації може активувати пілот або штурман, аби забезпечити безпечне приземлення.

Одним із перспективних напрямків протидії "Шахедам" є застосування легкомоторної авіації. Вона у нас є, і є нові проєкти за рахунок фінансової й матеріальної допомоги з боку наших іноземних партнерів… Ми отримуємо сучасні літаки легкомоторної авіації, які мають сучасне озброєння та засоби навігації, що підвищить ефективність протидії ударним дронам росіян,

– говорив головком Сирський.

Він зауважував, що цей напрямок буде розвиватися.