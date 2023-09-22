Деякі військові на пенсії можуть сумніватися у правомірності нарахування їм пенсії. Наприклад дехто вважає, що при обчисленні суми не були враховані специфіка служби, секретність і класність.

Куди звернутися, якщо є сумніви щодо нарахування військової пенсії

Якщо у особи виникли такі запитання, їй варто звернутися до ПФУ. Відділення може бути як за місцем проживання, так і головне у Києві.

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Адреси та номери телефонів усіх відділень ПФУ можна знайти за цим посиланням

Пенсійні виплати вираховуються згідно з даними про грошове забезпечення, що надаються військкоматами. Тому цілком ймовірно, що також варто звернутися до органу, який надав Фонду такі відомості.

Чи проведуть індексацію пенсій у 2024 році

Мінсоцполітики Оксана Жолнович розповіла, що у планах дійсно є індексація 2024 року, але усе залежатиме від ситуації.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України Розміри призначених виплат точно будуть збережені, їх ніхто не зменшуватиме. Намагатимемося збільшити допомогу по бідності, але відсоток цього збільшення, звичайно, залежить від переговорів з нашими міжнародними партнерами.

Під час воєнного стану індексація виплат може і не проводитися.

Тобто є певна невизначеність щодо того, на яку суму піднімуться виплати, проте зменшувати їх точно не будуть.