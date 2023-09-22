Куди звернутися, якщо є сумніви щодо нарахування військової пенсії
Деякі військові на пенсії можуть сумніватися у правомірності нарахування їм пенсії. Наприклад дехто вважає, що при обчисленні суми не були враховані специфіка служби, секретність і класність.
Куди звернутися, якщо є сумніви щодо нарахування військової пенсії
Якщо у особи виникли такі запитання, їй варто звернутися до ПФУ. Відділення може бути як за місцем проживання, так і головне у Києві.
Читайте також Надбавки для українських пенсіонерів: як збільшити пенсію на 800 гривеньЗверніть увагу! Адреси та номери телефонів усіх відділень ПФУ можна знайти за цим посиланням.
Пенсійні виплати вираховуються згідно з даними про грошове забезпечення, що надаються військкоматами. Тому цілком ймовірно, що також варто звернутися до органу, який надав Фонду такі відомості.
Чи проведуть індексацію пенсій у 2024 році
Мінсоцполітики Оксана Жолнович розповіла, що у планах дійсно є індексація 2024 року, але усе залежатиме від ситуації.Зверніть увагу! Під час воєнного стану індексація виплат може і не проводитися.
Розміри призначених виплат точно будуть збережені, їх ніхто не зменшуватиме. Намагатимемося збільшити допомогу по бідності, але відсоток цього збільшення, звичайно, залежить від переговорів з нашими міжнародними партнерами.
Тобто є певна невизначеність щодо того, на яку суму піднімуться виплати, проте зменшувати їх точно не будуть.