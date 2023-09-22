Куди звернутися, якщо є сумніви щодо нарахування військової пенсії

Якщо у особи виникли такі запитання, їй варто звернутися до ПФУ. Відділення може бути як за місцем проживання, так і головне у Києві.

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Зверніть увагу! Адреси та номери телефонів усіх відділень ПФУ можна знайти за цим посиланням.

Пенсійні виплати вираховуються згідно з даними про грошове забезпечення, що надаються військкоматами. Тому цілком ймовірно, що також варто звернутися до органу, який надав Фонду такі відомості.

Чи проведуть індексацію пенсій у 2024 році

Мінсоцполітики Оксана Жолнович розповіла, що у планах дійсно є індексація 2024 року, але усе залежатиме від ситуації.

Зверніть увагу! Під час воєнного стану індексація виплат може і не проводитися.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України Розміри призначених виплат точно будуть збережені, їх ніхто не зменшуватиме. Намагатимемося збільшити допомогу по бідності, але відсоток цього збільшення, звичайно, залежить від переговорів з нашими міжнародними партнерами.

Тобто є певна невизначеність щодо того, на яку суму піднімуться виплати, проте зменшувати їх точно не будуть.