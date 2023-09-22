Куда обратиться, если есть сомнения в начислении военной пенсии

Если у человека возникли такие вопросы, ему следует обратиться в ПФУ. Отделение может быть как по месту жительства, так и главное в Киеве.

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Обратите внимание! Адреса и номера телефонов всех отделений ПФУ можно найти по этой ссылке.

Пенсионные выплаты рассчитываются согласно данным о денежном довольствии, предоставляемых военкоматами. Поэтому вполне вероятно, что также следует обратиться в орган, предоставивший Фонду такие сведения.

Проведут ли индексацию пенсий в 2024 году

Минсоцполитики Оксана Жолнович рассказала, что в планах действительно есть индексация 2024 года, но все будет зависеть от ситуации.

Обратите внимание! Во время военного положения индексация выплат может и не производиться.

Оксана Жолнович Министерство социальной политики Украины Размеры назначенных выплат точно будут сохранены, их никто не будет уменьшать. Будем стараться увеличить пособие по бедности, но процент этого увеличения, конечно, зависит от переговоров с нашими международными партнерами.

То есть, есть определенная неопределенность относительно того, на какую сумму поднимутся выплаты, однако уменьшать их точно не будут.