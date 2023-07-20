У Дії можна купити облігації через банк російського власника: чи є це проблемою

Військові облігації – це цінні папери, які можна придбати через Дію. Їхнє придбання є підтримкою Збройних Сил України. Але один з банків, через який їх можна придбати, належить російському бізнесмену.

Для того, аби стати подвійним дилером, через якого можна купити облігацію, банк мусить виконувати певні зобов'язання перед країною. Про це 24 Каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Чи є проблемою покупка облігацій через банк

Одним із партнерів застосунку Дія є Sense Bank (раніше – "Альфа-Банк"), кінцевим бенефіціаром якого є росіянин Михайло Фрідман. Зокрема, придбати військові облігації для допомоги українській армії можна через цей банк. Його й досі не націоналізували.

Це просто оператор. Кінцевим продавцем військовий облігацій завжди є українські воїни. Немає різниці, який посередник через платформу, де ви купуєте. Це банк, який оперує згідно з українським законодавством,

– пояснив Сергій Фурса.

Цей банк є первинним дилером. Тобто через нього розміщуються облігації на первинному ринку. Це працює так само як з будь-якими облігаціями.

"Військові облігації – це звичайні державні облігації, просто їх назвали військовими. Sense Bank давно на цьому ринку працює. Зокрема, через нього є можливість купівлі. Тут немає ніякої проблеми", – запевнив інвестбанкір.

Тож банк є звичайним оператором й для Міністерства фінансів. До слова, це один з багатьох банків, який дозволяє Мінфіну ефективніше продавати облігації.

Що таке облігація

Облігація (бонд) — це вид цінних паперів, що має певну вартість, встановлену емітентом (організацією-продавцем), та гарантує виплату покупцю цієї вартості у вигляді грошей чи майна у встановлений продавцем строк.

Сергій Фурса про купівлю військових облігацій через Sense Bank: дивитись відео

Як банки стають паралельними дилерами

Паралельне дилерство – це функція, яка існує вже десятки років на українському ринку облігацій. Це й стандартна практика для інших країн зокрема.

Первинні паралельні дилери, через які можна купити облігації, мають певні зобов'язання.

Будь-який банк, що прийде і скаже, що виконуватиме ці зобов'язання, купуватиме певний відсоток облігацій кожного місяця, буде первинним дилером,

– зазначив Фурса.

Річ у тім, що й не всі банки здатні виконати необхідні зобов'язання. Та й не усі банки активні на ринку облігацій. Тобто політики в цьому питанні немає. Лише технічний аспект.

Військові облігації у Дії: що відомо