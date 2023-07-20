Для того чтобы стать двойным дилером, через которого можно купить облигацию, банк должен выполнять определенные обязательства перед страной. Об этом 24 Каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Является ли проблемой покупка облигаций через банк россиянина

Одним из партнеров применения Дие является Sense Bank (ранее – "Альфа-Банк"), конечным бенефициаром которого является россиянин Михаил Фридман. В частности, приобрести военные облигации для помощи украинской армии можно через банк. Его до сих пор не национализировали.

Это просто оператор. Конечным продавцом военных облигаций всегда являются украинские воины. Нет разницы, какой посредник через платформу, где вы покупаете. Это банк, оперирующий согласно украинскому законодательству,

– объяснил Сергей Фурса.

Этот банк является первоначальным дилером. То есть через него размещаются облигации на первичном рынке. Это работает так же, как с любыми облигациями.

"Военные облигации – это обычные государственные облигации, просто их назвали военными. Sense Bank давно на этом рынке работает. В частности, из-за него есть возможность покупки. Здесь нет никакой проблемы", – заверил инвестбанкир.

Поэтому банк является обычным оператором для Министерства финансов. К слову, это один из многих банков, позволяющий Минфину более эффективно продавать облигации.

Что такое облигация

Облигация (бонд) - это вид ценных бумаг, имеющий определенную стоимость, установленную эмитентом (организацией-продавцом), и гарантирует выплату покупателю этой стоимости в виде денег или имущества в установленный продавцом срок.

Сергей Фурса о покупке военных облигаций через Sense Bank: смотреть видео

Как банки становятся параллельными дилерами

Параллельное дилерство – это функция, существующая уже десятки лет на украинском рынке облигаций. Это и стандартная практика для других стран, в частности.

Первичные параллельные дилеры, по которым можно купить облигации, имеют определенные обязательства.

Любой банк, который придет и скажет, что будет выполнять эти обязательства, будет покупать определенный процент облигаций каждый месяц, будет являться первичным дилером,

– отметил Фурса.

Дело в том, что не все банки способны выполнить необходимые обязательства. Да и не все банки активны на рынке облигаций. То есть, политики в этом вопросе нет. Только технический аспект.

Военные облигации в Дие: что известно