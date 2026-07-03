Військові отримуватимуть до 300 тисяч гривень: кому уряд "оновив" виплати

Виплати для іноземних військових незабаром зростуть. Вони збільшаться з 130 до 300 тисяч гривень.

Для кого з військових зростуть виплати

Так уряд прагне залучити більше бійців до іноземного легіону, про що повідомили на годині запитань до уряду прем'єр-міністр Юлія Свириденко та заступник міністра оборони Василь Шкураков, яких цитує видання "РБК-Україна".

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Свириденко пояснила, що таким чином в Україні хочуть масштабувати ініціативу, яка "існувала раніше, але не мала системного характеру".

Крім того, уряд залучить спеціальну компанію, яка повністю супроводжуватиме іноземців. Вона за всі етапи залучення до війська – від пошуку кандидатів до проходження ними військово-лікарської комісії.

Василь Шкураков же заявив, що Міноборони незадоволене якістю рекрутингу – через випадки дезертирства. Тепер стан здоров'я добровольців та їхню відповідність вимогам служби будуть ретельно перевіряти.

Таким чином, уряд наразі активно підтримує Збройні Сили. Це є пріоритетом для фінасування на тлі військової агресії Росії.

Що ще слід знати про виплати для військових

Вже цього місяця збільшиться обсяг фінансування в розрахунку на кожен батальйон, який виконує бойові завдання. Таке оновлення анонсував Володимир Зеленський.

А у червні змінилися нарахувань зарплат для військових. Також запровадили інші трансформації для війська.