Війна між Ізраїлем та ХАМАС суттєво змінила не лише безпекову ситуацію на Близькому Сході, а й економічну ситуацію в цілому регіоні. Зростання оборонних витрат Ізраїлю, кадрові виклики в технологічному секторі, що є ключовим для економіки країни, репутаційна складова – все це має економічний вплив.

Уваги світової спільноти прикута безпосередньо й ситуація в Секторі Гази, яка на грані гуманітарної катастрофи. Низка країн вже визнали Палестину як державу, а ризик запровадження санкцій проти Ізраїлю може стати ще одним економічним викликом.

24 Канал дізнався, як війна в Секторі Гази впливає на економіку Ізраїлю, як реагує на це одна із найстабільніших валют у світі – шекель, і який вплив матимуть санкції, введені проти Ізраїлю.

Скільки коштує Ізраїлю війна?

Наразі ескалація війни призвела до того, що кошти на оборону Ізраїля почали зростати:

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI), лише у 2024 році військові видатки Ізраїлю могли зрости на 65% – до 46,5 мільярда доларів.

Крім того, загальний бюджет Ізраїлю на 2025 рік передбачав 215 мільярдів доларів видатків, що на 21% більше, аніж у 2024 році. Відомо, що це найбільший бюджет країни за роки існування держави.

Читайте також Ілюзія великої угоди: чому меморандум щодо "Сили Сибіру-2" не означає його будівництво

Зауважте! Вже у серпні 2025 року уряд Ізраїлю ухвалив рішення про збільшення бюджету приблизно на 9 мільярдів доларів для покриття військових витрат, повідомляє Bloomberg.

За словами Мануеля Трайтенберга, професора економіки Тель-Авівського університету, ситуація в країні наразі непогана, але вже починають з'являтися ознаки того, що війна справді впливає на економіку, передає американська громадська радіостанція WWNO.

Працівників постійно відкликають з роботи на військову службу. Наприклад, 60 тисяч ізраїльтян призвали для участі в масштабному наступі в місті Газа.

Це стає проблемою, адже чимало резервістів працюють у технологічній галузі, яка вважається економічним двигуном Ізраїлю, складаючи понад половину експорту країни та близько 20% ВВП.

Ерез Шахар, партнер-засновник Qumra Capital (венчурного фонду для технологічних компаній на пізній стадії розвитку) додає, що технологічна галузь Ізраїлю вже постраждала від глобального спаду за останні кілька років.

Зараз можливий мовчазний бойкот компаній, які просто уникатимуть відносин з ізраїльськими інвестиційними фірмами, ізраїльськими компаніями, купівлі ізраїльської продукції тощо,

– каже Шахар.

Ассаф Патір, головний економіст RISE Israel, аналітичного центру, що спеціалізується на високотехнологічній галузі Ізраїлю, заявляє, що суверенний фонд добробуту Норвегії – найбільший у світі – вже позбувся інвестицій в 11 ізраїльських компаній через ситуацію в Секторі Гази.

Чи реагує ринок на курс на війну?

Як пояснює для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, зараз нічого щодо вартості шекеля не змінилося, бо ринок реагує на всі ці зміни із затримкою.

Фактор визнання Палестини як держави не є впливовим на курс, адже для Ізраїлю нічого не змінилося в експортно-імпортній політиці.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Вплив мінімальний. Крім того, коли ми говоримо про цю ситуацію, то варто поставити питання: яка валюта в Палестині? Правда в тім, що це ізраїльський шекель, бо у них власної валюти. Крім того, Палестина формує всю свою зовнішню політику, знову ж таки, в Ізраїлі.

За словами аналітика, шекель зараз рухається в загальному світовому тренді з іншими валютами.

Шекель рухається так само, як євро, фунт стерлінгів та інші валюти щодо долара. Відповідно до статистики та змін, долар може укріплюватися зараз щодо шекеля, а отже, ізраїльська валюта буде знижуватися,

– спрогнозував пан Андрій.

А економіст Іван Ус каже у розмові з 24 Каналом, що після ескалації в жовтні 2023 року відбулося просідання валюти Ізраїлю, але зараз вона повернулася до рівня 2022 – першої половини 2023 року.

Іван Ус Головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Тобто тут поки не можна констатувати серйозних проблем в фінансовій системі Ізраїлю, тобто шекель поки тримається, але все буде залежати від того, наскільки довго буде тривати ця історія.

Коли все розпочалось й Ізраїль почав відповідати на дії ХАМАС, було відчуття, що це буде недовго. Зараз, коли це триває вже майже 2 роки, немає відчуття, що все швидко закінчиться. А отже, це також буде впливати на перспективи шекеля, додає Ус.

Станом на 1 жовтня, даними Investing.com, курс становить 3,32 шекеля за долар. Станом на 9 жовтня 2023 року, тобто 2 дні після нападу ХАМАС на Ізраїль, курс становив 3,94 шекеля за долар.

Згодом валюта зросла до понад 4 шекелів за долар у перші два тижні після нападу.

На якому важливі макроекономічні показники економіки Ізраїлю?

Станом на 29 вересня Центробанк Ізраїлю ухвалив рішення про збереження базової ставки, що впливає на вартість грошей у країні, на рівні 4,5%, повідомляє Reuter. Це рішення пояснюють глибшим просуванням Ізраїлю у Секторі Гази та стійким рівнем інфляції.

Економісти центробанку Ізраїлю прогнозують, що до кінця цього року інфляція в країні буде на рівні 3%, а у 2026 році знизиться до 2,2%.

Очікується також, що економіка може зрости до 2,5% у 2025 році, що нижче попередньої оцінки у 3,3% у липні. Таким чином, наступного року ставку можуть знизити до 3,75%.

Цікаво! Згідно з дослідженням американського інституту дослідження громадської думки Gallup, рівень життя, за оцінками населення Ізраїлю, на сьогодні повернувся до рівня, який востаннє спостерігався до початку війни між Ізраїлем та ХАМАС.

Попри це, для Ізраїлю можливі наслідки через зростання глобальної ізоляції у світі. Голова Банку Ізраїлю Амір Ярон каже, що погіршення репутації країни може зашкодити торгівлі, іноземним інвестиціям та економіці в цілому.

Іван Ус також зауважує, що економіка Ізраїлю не у найкращому стані ще й через постійні атаки хуситів, зокрема на південний порт Ізраїлю – Елат, який розташований на узбережжі Червоного моря.

Коли ваша держава знаходиться під постійними атаками, враховуючи невелику територію, і те, що по периметру дуже багато супротивників, то це негативно впливає на перспективи держави Ізраїлі. Якби не значна підтримка ізраїльської діаспори, то було б набагато важче,

– доповнює економіст Ус.

Він прогнозує, що попри те, що зараз суттєвих економічних проблем для країни немає, це не означає, що в майбутньому, якщо так і далі продовжуватиметься, їх не буде.

Яка економічна ситуація в Секторі Гази через війну?

Внаслідок війни, ціни в регіоні суттєво зросли: олія – на 1200%, борошно – на 5 000%, пише Al Jazeera.

Гуманітарні працівники втрачають майже 40% своєї зарплати лише для того, щоб отримати доступ до неї.

Більшість банків та банкоматів зруйновано, а приплив нової валюти заблоковано.

Крім того, відповідно до опублікованого звіту спеціальним доповідачем ООН з питань стану прав людини на окупованій палестинській території у липні цього року, відомі компанії світу допомагають Ізраїлю виселяти палестинців.

Відтак згадується про 48 корпоративних гравців, серед яких є такі технологічні гіганти, як Microsoft, Amazon та Alphabet Inc (материнська компанія Google).

Чи буде додатковим тиском на Ізраїль запровадження санкцій?

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповідає, що якщо і будуть прийняті рішення щодо санкцій внаслідок дій Ізраїлю у Секторі Гази, то не факт, що вони виконуватимуться.

Річ у тім, що ми знаємо, що прийняття не значить виконання. Але так, у протилежному випадку, це може вплинути на курс шекеля, бо економіка Ізраїлю все ж таки експортно, технологічно та аграрно орієнтована,

– каже пан Андрій.

Крім того, ізоляція Ізраїля стосовно інших країн буде впливати на економічні можливості країни, однак зараз не фіксується значного впливу від рішень щодо обмежень для Ізраїля.

Цікаво! Попри все Ізраїль все одно залишатиметься під протекторатом США, а їхні зв'язки – важливими одне для одного, якими б не були відносини Нетаньягу та Трампа.

Політолог Тантелі Ратувухері у розмові з 24 Каналом зауважує, що наразі жодного рішення під егідою ЄС ще не прийнято, хоча президент Єврокомісії вже ініціював обговорення щодо деяких дій проти Ізраїлю за його дії в Газі.

Тантелі Ратувухері Кандидат політичних наук, асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Цікаво, що процес прийняття рішень в ЄС справді є перешкоджаючим, особливо коли йдеться про делікатні та гарячі питання.

Однак Ратувухері додає, що майже постійне воєнне середовище дозволило економіці Ізраїлю розвинути певний ступінь стійкості до збройного насильства та геополітичних потрясінь.

І якщо більше конкретно, то загроза фінансових санкцій з боку Європи потенційно може вплинути на сміховинну суму загального двостороннього торговельного обороту,

– додає він.

Річ у тім, що на Європу припадає приблизно до 35% імпорту військової техніки Ізраїлем, однак набагато більшу та вирішальну частину складає США.

Перспективна втрата німецьких закупівель навряд чи вплине на хід війни Ізраїлю, враховуючи, що переважання морського та військово-морського обладнання в цій партії робить його неактуальним у конфлікті,

– каже експерт Тантелі.

Які санкції плануються та які вже запроваджено проти Ізраїлю?

Нагадуємо, що задовго до подій у вересні Іспанія почала впроваджувала різні обмеження щодо Ізраїлю.

Наприклад, у вересні 2025 року країна запровадила заборону на захід суден у свої порти з паливом для ізраїльської армії та забороняє літакам, що перевозять зброю для Ізраїлю, використовувати свій повітряний простір.

У травні 2024 року, Іспанія вже заборонила кораблям, які перевозять зброю та боєприпаси для ізраїльської армії, заходити в її порти.

А після 7 жовтня 2023 року іспанський уряд ухвалив рішення про припинення продажу зброї Ізраїлю, а новий пакет робить ембарго на поставки озброєнь Ізраїлю постійним.

Натомість в Єврокомісії нещодавно запропонували жорсткі санкції проти дій ізраїльської держави щодо палестинців, пише DW.

До обмежень входитимуть зупинка певних торговельних преференцій для ізраїльських товарів, обмеження для урядовців тощо.

За словами чиновників, скасування пільг нібито вплине на понад третину експорту Ізраїлю до Європейського Союзу на суму близько 6 мільярдів євро.

Важливо! Єврокомісія оголосила замороження близько 20 мільйонів євро підтримки Ізраїлю. Цей крок не потребує підтримки держав-членів ЄС. А на початку вересня через дії Ізраїлю в секторі Газа та обстріл території Катару Європейська комісія вже призупинила певні виплати, писало видання Tagesschau.