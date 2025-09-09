Яку заборону введе Іспанія?
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив новий пакет санкцій проти Ізраїлю. Він містить дев'ять заходів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Lloyd’s List.
Одним із них буде заборона щодо заходу в іспанські порти суден з паливом для Ізраїлю.
Ці заходи додадуть тиску на прем’єр-міністра Нетаньяху та його уряд, аби полегшити страждання палестинського населення,
– зазначив Санчес.
Щоправда, прем'єр не уточнив, як ідентифікуватимуть такі кораблі.
- Порти Іспанії поки що не отримали офіційних документів щодо виконання санкцій.
- За даними іспанських ЗМІ, нова заборона почне діяти вже цього тижня, після того, як король підпише відповідний указ.
Заборона також охопить літаки, які перевозять зброю для Ізраїлю. Їм заборонять використовувати іспанський повітряний простір.
Раніше, у травні 2024 року, Іспанія вже заборонила кораблям, які перевозять зброю та боєприпаси для ізраїльської армії, заходити в її порти.
Після 7 жовтня 2023 року уряд Санчеса ухвалив рішення про припинення продажу зброї Ізраїлю, а новий пакет робить ембарго на поставки озброєнь Ізраїлю постійним,
– додає видання.
У відповідь на ці обмежувальні заходи глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що іспанський уряд веде "ворожу та антиізраїльську лінію" щодо його країни.
Які ще країни підтримали Палестину проти Ізраїлю?
У травні 2024 року Іспанія, Норвегія та Ірландія офіційно визнали Палестину як незалежну державу. Це рішення стало реакцією на дії ізраїльської армії в Секторі Гази під час операції "Залізні мечі" проти ХАМАС, коли внаслідок бойових дій значні частини палестинської території були зруйновані без урахування масштабних жертв серед мирного населення. Однак такий крок країн викликав різку критику з боку Ізраїлю.
У 2024 році Словенія приєдналася до Іспанії, Ірландії та Норвегії, визнавши Палестину незалежною державою. Водночас вона стала першою серед країн ЄС, що ввела повну заборону на імпорт, експорт і транзит озброєнь до Ізраїлю на знак солідарності з палестинцями.
Британський прем’єр Кір Стармер попередив, що вже у вересні його уряд може офіційно визнати Палестину незалежною державою, якщо Ізраїль не погодиться на перемир’я в Газі та не дозволить доставку гуманітарної допомоги. Схожу позицію наприкінці липня озвучив і президент Франції Еммануель Макрон, заявивши про готовність піти тим самим шляхом.