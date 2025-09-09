Яку заборону введе Іспанія?

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив новий пакет санкцій проти Ізраїлю. Він містить дев'ять заходів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Lloyd’s List.

Дивіться також Війна з Іраном б’є по кишені: економіка Ізраїлю обвалилася

Одним із них буде заборона щодо заходу в іспанські порти суден з паливом для Ізраїлю.

Ці заходи додадуть тиску на прем’єр-міністра Нетаньяху та його уряд, аби полегшити страждання палестинського населення,

– зазначив Санчес.

Щоправда, прем'єр не уточнив, як ідентифікуватимуть такі кораблі.

Порти Іспанії поки що не отримали офіційних документів щодо виконання санкцій.

За даними іспанських ЗМІ, нова заборона почне діяти вже цього тижня, після того, як король підпише відповідний указ.

Заборона також охопить літаки, які перевозять зброю для Ізраїлю. Їм заборонять використовувати іспанський повітряний простір.

Раніше, у травні 2024 року, Іспанія вже заборонила кораблям, які перевозять зброю та боєприпаси для ізраїльської армії, заходити в її порти.

Після 7 жовтня 2023 року уряд Санчеса ухвалив рішення про припинення продажу зброї Ізраїлю, а новий пакет робить ембарго на поставки озброєнь Ізраїлю постійним,

– додає видання.

У відповідь на ці обмежувальні заходи глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що іспанський уряд веде "ворожу та антиізраїльську лінію" щодо його країни.

Які ще країни підтримали Палестину проти Ізраїлю?