Хто заборонив торгівлю зброєю з Ізраїлем?

Першою з країн-членів ЄС, хто погодився на цей крок, стала Словенія, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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За словами прем’єр-міністра Словенії Роберта Голоба, "палестинці вмирають, бо їм систематично відмовляють у гуманітарній допомозі".

Цей крок значною мірою символічний, враховуючи, що торгівля зброєю між Ізраїлем та Словенією майже не існує. Натомість Німеччина, Італія та Велика Британія мають значну торгівлю оборонними товарами та послугами з Ізраїлем.

Обов’язок кожної відповідальної держави – вжити заходів, навіть якщо це означає зробити крок попереду інших,

– сказав Голоб, який неодноразово закликав до конкретних заходів проти Ізраїлю на рівні ЄС.

Минулого місяця Любляна також стала першим членом ЄС, який оголосив двох ізраїльських політиків – міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра та міністра фінансів Бецалеля Смотрича – персонами нон ґрата. Пізніше цей крок наслідували Нідерланди.

Хто ще з країн визнав Палестину?

Словенія визнала Палестину незалежною державою у 2024 році, слідом за Іспанією, Ірландією та Норвегією. Наприкінці липня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зробить те саме

Британія також назвала умову, за якою визнає Палестину вже у вересні. Це можливо, якщо якщо Ізраїль не піде на перемир'я в Секторі Гази і не забезпечить там гуманітарну допомогу.

Водночас глава уряду Сполученого Королівства зазначив, що його країна давно прагне визнати державу Палестина, адже її державність є невіддільним правом палестинського народу і є важливою для довгострокової безпеки Ізраїлю.