Треба готуватися до відключень: влітку можуть бути проблеми з електроенергією

У літній період українці можуть зіштовхнутися з обмеженнями споживання електроенергії. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Чому відключення будуть саме влітку

Експерт зазначив, що в деяких регіонах України й нині є відключення електроенергії. Втім, саме у літній піковий період споживання обмеження електроенергії можуть стати частішими.

Читайте також Вищі пенсії, зарплати, а також нові штрафи та правила з 1 квітня: що чекає українців незабаром

Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики На жаль, в нас і зараз є відключення, і я передбачаю, що нам треба готуватися. Українцям треба відновити знання, де павербанки, що із зарядом і бути готовими до того, що певні обмеження будуть.

Найімовірніше, відключень варто очікувати наприкінці липня та у серпні, адже саме тоді триває пік сезонного навантаження на енергосистему.

Зараз нам пощастило, що ми у весняному нижньому піку споживання. І одночасно та гідроенергетика, яка може працювати на повну потужність, – багато води, все доволі комфортно. Влітку, на жаль, ситуація зміниться. Ми очікуємо, що літній пік споживання буде в другій половині липня – в серпні,

– пояснює фахівець.

Як працює енергосистема після атак

Впродовж березня російські військовики почали активніше атакувати українську енергетичну систему. Раніше експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповідав 24 Каналу, що після недавнього нападу з використанням дронів "Шахед", трансформаторне устаткування в Одеській області зазнало пошкоджень.

Через відсутність такого обладнання в наявності у системах розподілу та передачі, необхідне спорядження буде замовлено з-за кордону, відновлення триватиме деякий час.

! Внаслідок цього були тимчасово задіяні резервні схеми, які, однак, не здатні забезпечити стабільне постачання електроенергії у години пікового споживання. У зв'язку з цим, в Одеській та інших областях, включаючи Харківську та Дніпропетровську, Укренерго та Обленерго інколи застосовують аварійні відключення електрики.

Енергетичний експерт підкреслив, що це заходи тимчасові, вжиті для зниження навантаження на систему у вечірній час. Хоча зараз аварійні відключення не тривають довго, існує ризик їх посилення в липні та серпні, коли через використання кондиціонерів підвищується споживання електроенергії