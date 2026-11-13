Пошкодження та руйнування в багатьох областях: Корецький назвав головну ціль Росії цієї ночі

Ворог здійснив чергову спробу занурити українські міста у суцільну темряву, прицільно б'ючи по критичній інфраструктурі. Цього разу головною мішенню окупантів стали високовольтні підстанції.

Що сталося в енергетиці України

Пошкодження та руйнування зафіксовано одразу в дев'ятьох областях України, про що повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Енергетики вже працюють на місцях, щоб якнайшвидше повернути світло людям.

Цієї ночі Росія знову била по енергетиці. Головна ціль — високовольтні підстанції. Пошкодження та руйнування є в дев'ятьох областях,

– написав Корецький.

Прем'єр подякував рятувальникам, енергетикам, поліцейським і медикам, які з ночі працюють на місцях.

Що відомо про попередні удари по інфраструктурі

Нагадаємо, 7 листопада Росія масовано вдарила по Київщині, пошкодивши підстанції, що з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС зі столицею та центральними регіонами. Також були пошкоджені підстанції на Вінниччині, Житомирщині, Рівненщині, Харківщині та Дніпровщині.

А 10 листопада ворог атакував 10 областей, зокрема, під ударом опинилися п’ять великих енергетичних підстанцій у Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській областях.