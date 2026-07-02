Ворог залишив без світла жителів Києва та ще кількох областей: де ситуація найгірша

У ніч на 2 липня російська армія знову масовано обстріляла енергетичні об'єкти в Україні. Внаслідок обстрілу без світла залишися жителі у кількох областях України.

Наслідки ворожих атак

Частково знеструмлені споживачі у Києві Донецькій, Запорізькій та Харківській областях повідомили в Міненерго.

Дивіться також Через аномальну спеку на Рівненщині та Хмельниччині почалися аварійні знеструмлення

Та найскладніша наразі ситуація на Сумщині. У регіоні без світла опинилася найбільша кількість споживачів через пошкодження енергооб’єктів внаслідок бойових дій та обстрілів ворога.

Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово,

– наголосили у відомстві.

На жаль, під час відновлювальних робіт на Донеччині постраждали троє працівників. Вони знаходилися на енергетичному об’єкті під час ворожого обстрілу.

Постраждалих госпіталізували до лікарні. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Наслідки негоди

Водночас не лише ворожі атаки призвели до знеструмлень та додали роботи енергетикам. Складні погодні умови, грози, пориви вітру, залишили без світла абонентів у понад 70 населених пунктах.

Від негоди постраждали жителі:

Закарпатської;

Львівської;

Чернігівської;

Київської областей.

Наразі на місці знеструмлень працюють ремонтні бригади тамтешніх обленерго. Ремонтники відновлюють пошкоджені негодою ліній електропередачі, щоб заживити усіх абонентів.

Споживання світла в Україні

Наразі споживання електроенергії в Україні не виходить за межі звичних для літнього сезону. У четвер рівень залишається таким же, як був у середу, зазначили в Укренерго.

Планових обмежень електропостачання сьогодні в Україні не запроваджували.

Втім, спека все ж додає навантаження на енергосистему. Тому енергетики закликають використовувати потужні електроприлади у період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00 години.

Натомість увечері необхідно економити електроенергію, аби не перевантажувати систему .

З 16:00 до 23:00 зберігатиметься гостра необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте у цей час користування потужною технікою. Раціональне енергоспоживання зменшує вірогідність застосування вимушених обмежень,

– наголосили в Укренерго.

Нагадаємо, раніше голова правління Укренерго Віталій Зайченко попередив, що масовані атаки вкупі зі спекою +30 градусів та більше протягом тижня можуть призвести до відключень світла до 5 годин у пікові періоди.