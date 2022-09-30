Країни ЄС домовились про восьмий пакет санкцій щодо Росії

Країни ЄС досягли згоди стосовно восьмого пакета санкцій щодо Росії, згідно з даними трьох джерел. Одна з країн-членів найзапекліше блокувала введення нових обмежень.

Восьмий пакет санкцій проти Росії

30 вересня посли 27 країн-членів ЄС попередньо погодили новий пакет санкційних обмежень проти Росії, однак остаточне схвалення очікується наступного тижня. Найзапекліше у Брюсселі бойкотувала нові обмеження Угорщина, повідомляють три джерела виданню Reuters.

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Про що може йтись у восьмому пакеті санкційних обмежень

До нового пакету санкцій може увійти заборона на експорт авіаційної продукції та електронних компонентів, обмеження на морський імпорт російської нафти до третіх країн. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше підкреслювала, що такі нові обмеження позбавить Росію семи мільярдів євро.

Також обмеження можуть стосуватись й від'єднання російського Газпромбанку від міжнародної платіжної системи SWIFT. Раніше економічний експерт Олег Пендзин, у коментарі 24 каналу, підкреслював, що це серйозно вдарить по спроможності російської банківської системи забезпечувати швидкі розрахунки з європейськими партнерами.

У новому санкційному блоці передбачені й візові обмеження щодо громадян Росії та широкий перелік персональних санкцій. Санкції торкнуться країн і компаній, які допомагають Росії обходити обмеження.

Санкції проти Росії: останні новини

Банки Туреччини вийшли з російської платіжної системи "Мір" через тиск США щодо дотримання санкцій. Нагадаємо, що до неї були під'єднано п'ять банків, два державних та три приватних (Vakıfbank, Ziraat Bank, Isbank, DenizBank і Halkban).

США запровадять нові санкції проти Росії у відповідь на проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях.

А японський уряд заборонив експортувати до Росії товари, які пов'язані з хімічною зброєю. Так, Японія додала до санкційного списку 21 російську організацію.

ЄС готує санкції. Їх планують накласти на тих, хто організовував псевдореферендуми в чотирьох регіонах України.