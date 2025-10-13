Російська економіка зіштовхується з серйозними проблемами. Саме тому вона слабшає.

Що саме сказала Кая Каллас про російську економіку?

Зокрема російська інфляція вже перевищує 20%, пише 24 Канал з посиланням на очільницю європейської дипломатії Каю Каллас.

Водночас грошові ресурси Кремля значно скорочуються. А економічне зростання суттєво уповільнилося.

Ми знаємо, що воєнна економіка Росії вже слабка, стане слабшою. Інфляція понад 20%, зменшуються грошові резерви і зростання наближається до нуля,

– сказала Кая Каллас.

Згідно з її слів, можна припустити, що час був певний період по російському боці. Але тепер він на боці України.

Зауважте! Тепер, як заявила Каллас, Росія хоче поквитатися, нападаючи на цивільну інфраструктуру та на енергетичні об'єкти.

Що відомо про візит Каллас до України?

Кая Каллас прибула з офіційним візитом до Києва 13 жовтня. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.

Я радий вітати Каю Каллас у Києві для обговорення подальшої підтримки України з боку ЄС на тлі посилення російського терору та підтвердження нашої спільної готовності зміцнювати європейську безпеку,

– написав Сибіга.

Він додав, що подякував Європейському Союзу та особисто Каї Каллас за їхнє лідерство й послідовну підтримку України. Міністр зазначив, що продовжується спільна праця й тісне координування дій з ЄС та його державами-членами для відновлення справедливого й тривалого миру для України.

Зверніть увагу! Сибіга також анонсував, що наступного тижня, за запрошенням Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки, візьме участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.

Що відбувається з економікою Росії?