Долар та євро різко опустилися в обмінниках знову: на скільки впала вартість валют

В обмінниках долар та євро при купівлі опустилися на 22 та 39 копійок відповідно. Американська валюта вже вдруге за тиждень різко втрачає ціну. Водночас на чорному ринку спостерігається ріст вартості.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 23 червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,75 гривні (-5 копійок проти 22 червня), а продаж – 37,30 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,40 гривні (+15 копійок), а продають в середньому за 41,09 гривні (+19 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,63 гривні (-22 копійки), а продаж – 37,31 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-22 копійки), а продаж – (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,31 гривні (-39 копійок), а продаж – 41,21 гривні (+9 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,17 гривні (+7 копійок), а продаж – 37,25 гривні (+5 копійок).

(+7 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро купують по 40,77 гривні (+9 копійок), а продають за 41 гривню (+10 копійок).

Що буде з доларом наступного тижня

Як розповідає 24 Каналу Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, наступного тижня "кордони" можливих курсових коливань перебуватимуть на рівні 37 – 38 гривень за долар та 40 – 41,5 гривні за євро.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Водночас можемо припустити, що, як і протягом всього червня, валютний курс долара перебуватиме на "граничній межі" 37 гривень з періодичним падінням в бік офіційного курсу, скорочуючи відстань між курсами з 2,5% до 1,5 – 1%. В той же час євро може спробувати перетнути верхній кордон 41,5 гривні завдяки росту пари євро/долар.