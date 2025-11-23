Платіжки після відключень: чи справді українці платитимуть менше за світло
Після масових відключень українці скоро побачать нові цифри у платіжках. Та чи обовʼязково це означає реальне зниження вартості електроенергії, читайте далі.
Чи будуть менші платіжки за світло у грудні?
Після масових відключень українці очікують побачити менші суми у платіжках за електроенергію. Однак самі по собі блекаути не гарантують економії, пише 24 Канал із посиланням на YASNO.
Причина криється у відкладеному споживанні: щойно світло повертається, люди зазвичай вмикають одразу кілька енергоємних приладів. Як наслідок, у пікові години споживання різко зростає, тому в підсумку місячний обсяг використаної електроенергії залишається майже незмінним.
Зауважте! До енергоємних приладів відносять бойлери, пральні машини, пилососи чи обігрівачі.
Скільки коштуватиме кіловат світла у грудні?
За даними Міненерго, станом на сьогодні всі побутові споживачі платять за єдиним тарифом 4,32 гривні за одну кіловат-годину.
Важливо! Уряд уже зафіксував цю ціну щонайменше до 30 квітня 2026 року.
Водночас знизити витрати реально тим, хто встановив двозонний лічильник: у нічний період, з 23:00 до 7:00, діє удвічі нижчий тариф у розмірі 2,16 гривні за кіловат-годину.
Як зменшити споживання електроенергії?
Щоб платіжки за електроенергію дійсно зменшилися, українцям варто підходити до споживання максимально раціонально. Це включає кілька простих, але ефективних кроків.
По-перше, необхідно вимикати усі непотрібні електроприлади, які не використовуються, адже навіть у режимі очікування вони споживають енергію.
По-друге, варто звернути увагу на клас енергоефективності техніки: прилади класу А+, А++ і вище споживають менше електроенергії, що дозволяє зменшити витрати без втрати комфорту.