Коли можуть вийти на пенсію багатодітні батьки?

Мова йде про жінок, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, пише 24 Канал з посиланням на Безоплатну правичну допомогу.

Вони мають право на призначення дострокової пенсії за віком:

після досягнення ними 50 років за наявності; не менше 15 років страхового стажу.

Для того, аби вийти на пенсію раніше (крім документів, що засвідчують особу та підтверджують набутий нею страховий стаж) подаються документи про народження дітей та виховання їх до шестирічного віку.

Факт народження дитини встановлюється на підставі свідоцтва про народження, а її виховання до зазначеного віку – на підставі свідоцтва про народження чи паспорта дитини,

– йдеться у матеріалі.

Заяву про призначення дострокової пенсії багатодітним матерям можна подати до ПФУ в термін не раніше, ніж за один місяць до виповнення пенсійного віку (50-річчя для жінок) і бажано не пізніше трьох місяців з дня досягнення цього віку.

Пенсія призначатиметься з дня 50-річчя. А у випадку звернення в більш пізній строк – з дня звернення.

Крім того, таким матерям до розміру пенсії призначається надбавка – пенсія за особливі заслуги перед Україною. Її розмір становить від 35 % до 40 % прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (залежно від кількості дітей).

Якщо багатодітній матері відмовляють у достроковому виході на пенсію, вона має право оскаржити рішення Пенсійного фонду України в судовому порядку,

– уточнили у тексті.

Важливо! За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п’ятьох або більше дітей здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія. Але після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років.

Нагадаємо, що багатодітні родини можуть розраховувати на велику кількість пільг. Про це повідомляє Урядовий контактний центр.

Наприклад, надається знижка у 50% плати за користування комунальними послугами, знижка у розмірі 50% вартості палива, зокрема рідкого тощо.

Діти з багатодітних родин можуть отримувати безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів, безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту і тому подібне.

Що ще слід знати про чинне законодавство щодо дітей?

Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виплату у розмірі 50 тисяч гривень при народженні дитини. Він набуде чинности 1 січня 2026 року.

Якщо народжено двоє та більше дітей, то допомога надається на кожну дитину окремо. Суму виплатять одноразово.