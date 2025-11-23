Когда могут выйти на пенсию многодетные родители?

Речь идет о женщинах, которые родили пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, пишет 24 Канал со ссылкой на Безоплатную правовую помощь.

Они имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту:

по достижении ими 50 лет при наличии; не менее 15 лет страхового стажа.

Для того, чтобы выйти на пенсию раньше (кроме документов, удостоверяющих личность и подтверждающих приобретенный ею страховой стаж) подаются документы о рождении детей и воспитании их до шестилетнего возраста.

Факт рождения ребенка устанавливается на основании свидетельства о рождении, а его воспитание до указанного возраста – на основании свидетельства о рождении или паспорта ребенка,

– говорится в материале.

Заявление о назначении досрочной пенсии многодетным матерям можно подать в ПФУ в срок не ранее, чем за один месяц до исполнения пенсионного возраста (50-летие для женщин) и желательно не позднее трех месяцев со дня достижения этого возраста.

Пенсия будет назначаться со дня дня 50-летия. А в случае обращения в более поздний срок – со дня обращения.

Кроме того, таким матерям к размеру пенсии назначается надбавка – пенсия за особые заслуги перед Украиной. Ее размер составляет от 35 % до 40 % прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в зависимости от количества детей).

Если многодетной матери отказывают в досрочном выходе на пенсию, она имеет право обжаловать решение Пенсионного фонда Украины в судебном порядке,

– уточнили в тексте.

Важно! По выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитание пятерых или более детей осуществлялось отцом, ему назначается досрочная пенсия. Но после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Напомним, что многодетные семьи могут рассчитывать на большое количество льгот. Об этом сообщает Правительственный контактный центр.

Например, предоставляется скидка в 50% платы за пользование коммунальными услугами, скидка в размере 50% стоимости топлива, в частности жидкого и тому подобное.

Дети из многодетных семей могут получать бесплатное получение лекарств по рецептам врачей, бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта и тому подобное.

Что еще следует знать о действующем законодательстве в отношении детей?

Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает выплату в размере 50 тысяч гривен при рождении ребенка. Он вступит в силу 1 января 2026 года.

Если рождены двое и более детей, то помощь предоставляется на каждого ребенка отдельно. Сумму выплатят единовременно.