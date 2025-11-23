Чи будуть менші платіжки за світло у грудні?

Після масових відключень українці очікують побачити менші суми у платіжках за електроенергію. Однак самі по собі блекаути не гарантують економії, пише 24 Канал із посиланням на YASNO.

Причина криється у відкладеному споживанні: щойно світло повертається, люди зазвичай вмикають одразу кілька енергоємних приладів. Як наслідок, у пікові години споживання різко зростає, тому в підсумку місячний обсяг використаної електроенергії залишається майже незмінним.

Зауважте! До енергоємних приладів відносять бойлери, пральні машини, пилососи чи обігрівачі.

Скільки коштуватиме кіловат світла у грудні?

За даними Міненерго, станом на сьогодні всі побутові споживачі платять за єдиним тарифом 4,32 гривні за одну кіловат-годину.

Важливо! Уряд уже зафіксував цю ціну щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Водночас знизити витрати реально тим, хто встановив двозонний лічильник: у нічний період, з 23:00 до 7:00, діє удвічі нижчий тариф у розмірі 2,16 гривні за кіловат-годину.

Як зменшити споживання електроенергії?