Будут ли меньше платежки за свет в декабре?
После массовых отключений украинцы ожидают увидеть меньшие суммы в платежках за электроэнергию. Однако сами по себе блэкауты не гарантируют экономии, пишет 24 Канал со ссылкой на YASNO.
Причина кроется в отложенном потреблении: как только свет возвращается, люди обычно включают сразу несколько энергоемких приборов. Как следствие, в пиковые часы потребление резко возрастает, поэтому в итоге месячный объем использованной электроэнергии остается почти неизменным.
Обратите внимание! К энергоемким приборам относят бойлеры, стиральные машины, пылесосы или обогреватели.
Сколько будет стоить киловатт света в декабре?
По данным Минэнерго, на сегодня все бытовые потребители платят по единому тарифу 4,32 гривны за один киловатт-час.
Важно! Правительство уже зафиксировало эту цену как минимум до 30 апреля 2026 года.
В то же время снизить расходы реально тем, кто установил двухзонный счетчик: в ночной период, с 23:00 до 7:00, действует вдвое ниже тариф в размере 2,16 гривны за киловатт-час.
Как уменьшить потребление электроэнергии?
Чтобы платежки за электроэнергию действительно уменьшились, украинцам стоит подходить к потреблению максимально рационально. Это включает несколько простых, но эффективных шагов.
Во-первых, необходимо выключать все ненужные электроприборы, которые не используются, ведь даже в режиме ожидания они потребляют энергию.
Во-вторых, стоит обратить внимание на класс энергоэффективности техники: приборы класса А+, А++ и выше потребляют меньше электроэнергии, что позволяет уменьшить расходы без потери комфорта.