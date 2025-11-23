Будут ли меньше платежки за свет в декабре?

После массовых отключений украинцы ожидают увидеть меньшие суммы в платежках за электроэнергию. Однако сами по себе блэкауты не гарантируют экономии, пишет 24 Канал со ссылкой на YASNO.

Причина кроется в отложенном потреблении: как только свет возвращается, люди обычно включают сразу несколько энергоемких приборов. Как следствие, в пиковые часы потребление резко возрастает, поэтому в итоге месячный объем использованной электроэнергии остается почти неизменным.

Обратите внимание! К энергоемким приборам относят бойлеры, стиральные машины, пылесосы или обогреватели.

Сколько будет стоить киловатт света в декабре?

По данным Минэнерго, на сегодня все бытовые потребители платят по единому тарифу 4,32 гривны за один киловатт-час.

Важно! Правительство уже зафиксировало эту цену как минимум до 30 апреля 2026 года.

В то же время снизить расходы реально тем, кто установил двухзонный счетчик: в ночной период, с 23:00 до 7:00, действует вдвое ниже тариф в размере 2,16 гривны за киловатт-час.

Как уменьшить потребление электроэнергии?