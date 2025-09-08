Наслідки будуть значними: в Індії оцінили вплив мит США на економіку
- США ввели мита в 50% на індійські товари, що може скоротити ВВП Індії на 0,5-0,6% вже цього року.
- Найсильніше нові мита вдарять по трудомістких секторах, таких як текстильна і ювелірна промисловість.
США ввели проти Індії рекордні мита в 50%, що викликало тривогу в Делі. Головний економічний радник країни розповів, до яких наслідків це може призвести вже найближчим часом.
Як мита Трампа вплинули на економіку Індії?
Головний економічний радник Індії В. Ананта Нагесваран заявив, що введені президентом США Дональдом Трампом 50-відсоткові мита можуть скоротити валовий внутрішній продукт країни на пів 0,5% вже цього року, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Я сподіваюся, що додаткові штрафні тарифи виявляться тимчасовим заходом. Залежно від того, як довго вони збережуться протягом поточного фінансового року, їх вплив на ВВП може скласти від 0,5% до 0,6%,
– сказав Нагесваран.
За його словами, якщо невизначеність навколо тарифів затягнеться і на наступний фінансовий рік, наслідки будуть "істотнішими", що створить серйозний ризик для індійської економіки.
Що відомо про тарифи Трампа?
Минулого місяця Трамп подвоїв мита на індійські товари до 50% у відповідь на закупівлю Індією російської нафти. Це найвищі тарифи в Азії, які роблять індійську продукцію неконкурентоспроможною в порівнянні з товарами з В'єтнаму і Бангладеш.
Уряд зберігає прогноз зростання економіки на рівні 6,3-6,8% у фінансовому році, який завершиться в березні 2026 року. При цьому у кварталі з квітня по червень зростання склало 7,8% – максимальний показник більш ніж за рік,
– додав Нагесваран.
США залишаються найбільшим експортним ринком Індії, і найсильніше нові мита вдарять по трудомістких секторах, таких як текстильна і ювелірна промисловість.
Скорочення споживчих і прямих податків, а також інфляція, яка знизилася до мінімального рівня за останні вісім років, є важливими факторами підтримки економіки, оскільки вони збільшують наявні доходи та витрати населення,
– зазначив головний економічний радник Індії.
Минулого тижня Індія знизила податок на товари та послуги для більшості товарів повсякденного попиту, щоб стимулювати внутрішній ринок. Нагесваран прогнозує, що ця податкова реформа може додати до ВВП 0,2-0,3%.
Примітно! Аналітики зазначають, що цього року Індія досягне цільового рівня бюджетного дефіциту в 4,4%, чому сприятимуть великі перерахування від центрального банку і приватизація активів. Це дозволить компенсувати можливе зниження доходів.
Що треба знати про відносини США та Індії?
США запровадили імпортні мита у розмірі 50% на товари з Індії. Серед причин такого рішення називаються, зокрема, активні закупівлі Індією російської нафти. Мита, що набули чинності 27 серпня, стосуються понад половини всього обсягу індійського експорту до Сполучених Штатів.
Попри тиск, Індія не тільки не відмовляється від російської нафти, але й планує збільшити її закупівлі у вересні на 10-20%. Таке рішення пояснюють економічною вигодою завдяки значним знижкам від російських постачальників.
Міністерка фінансів Нірмала Сітхараман заявила, що Індія має намір і надалі купувати російську нафту. Вона наголосила, що країна саме вирішує, що купувати, виходячи зі своїх національних інтересів, і що питання про те, де купувати нафту, має вирішувати виключно сама Індія.