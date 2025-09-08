США ввели проти Індії рекордні мита в 50%, що викликало тривогу в Делі. Головний економічний радник країни розповів, до яких наслідків це може призвести вже найближчим часом.

Як мита Трампа вплинули на економіку Індії?

Головний економічний радник Індії В. Ананта Нагесваран заявив, що введені президентом США Дональдом Трампом 50-відсоткові мита можуть скоротити валовий внутрішній продукт країни на пів 0,5% вже цього року, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Несподіваний напрямок: Україна змушена імпортувати дизель з Індії

Я сподіваюся, що додаткові штрафні тарифи виявляться тимчасовим заходом. Залежно від того, як довго вони збережуться протягом поточного фінансового року, їх вплив на ВВП може скласти від 0,5% до 0,6%,

– сказав Нагесваран.

За його словами, якщо невизначеність навколо тарифів затягнеться і на наступний фінансовий рік, наслідки будуть "істотнішими", що створить серйозний ризик для індійської економіки.

Що відомо про тарифи Трампа?

Минулого місяця Трамп подвоїв мита на індійські товари до 50% у відповідь на закупівлю Індією російської нафти. Це найвищі тарифи в Азії, які роблять індійську продукцію неконкурентоспроможною в порівнянні з товарами з В'єтнаму і Бангладеш.

Уряд зберігає прогноз зростання економіки на рівні 6,3-6,8% у фінансовому році, який завершиться в березні 2026 року. При цьому у кварталі з квітня по червень зростання склало 7,8% – максимальний показник більш ніж за рік,

– додав Нагесваран.

США залишаються найбільшим експортним ринком Індії, і найсильніше нові мита вдарять по трудомістких секторах, таких як текстильна і ювелірна промисловість.

Скорочення споживчих і прямих податків, а також інфляція, яка знизилася до мінімального рівня за останні вісім років, є важливими факторами підтримки економіки, оскільки вони збільшують наявні доходи та витрати населення,

– зазначив головний економічний радник Індії.

Минулого тижня Індія знизила податок на товари та послуги для більшості товарів повсякденного попиту, щоб стимулювати внутрішній ринок. Нагесваран прогнозує, що ця податкова реформа може додати до ВВП 0,2-0,3%.

Примітно! Аналітики зазначають, що цього року Індія досягне цільового рівня бюджетного дефіциту в 4,4%, чому сприятимуть великі перерахування від центрального банку і приватизація активів. Це дозволить компенсувати можливе зниження доходів.

Що треба знати про відносини США та Індії?