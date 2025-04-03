Як мита Трампа можуть вплинути на Україну – Гетманцев надав детальну відповідь

Мита Дональда Трампа не матимуть великого впливу на Україну. Однак торгівельна війна буде “бити” по економічних і торгівельних партнерах країни.

Як мита Трампа можуть вплинути на Україну

Зокрема постраждає Євросоюз, пише 24 Канал з посиланням на голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

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Щодо негативів (позитивів) від "дня визволення" для України, я би, попри різні суперечливі прогнози, на позитиви би не розраховував,

– зазначив Гетманцев.

Він пояснив, що "безперечно саме мито у 10% не буде мати великого негативного ефекту для України". Це навіть попри невелику частину товарного експорту до США (йдеться про 0,9 мільярда доларів або 2% всього експорту у 2024 році).

Навіть не впевнений, що на це треба відповідати дзеркально. Тут хотілося б почути позицію Мінекономіки,

– додав Данило Гетманцев.

Він наголосив, що глобальна торговельна війна "буде бити істотно по економіках наших економічних і торгівельних партнерів, передусім ЄС". Зокрема вони будуть уповільнюватись, тобто генерувати менше грошей, що зменшуватиме можливості допомоги Києву.

До того ж уряди країн-партнерів вимушені будуть вмикати протекціонізм. І не тільки щодо американських товарів.

Ці протекціоністські заходи вже істотніше вдарять Україні. Так голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики нагадав про торішні питання блокування агроекспорту при набагато більш сприятливій глобальній ринковій конʼюнктурі.

Зауважте! Гетманцев написав, що вводити 10% мита при дефіциті зовнішньої торгівлі з США у 2,6 мільярда доларів – економічний цинізм вищого ґатунку.