Як мита Трампа можуть вплинути на Україну – Гетманцев надав детальну відповідь
- Мита Трампа не матимуть значного впливу на Україну, але можуть вплинути на економічних і торговельних партнерів, зокрема ЄС.
- Данило Гетманцев зазначив, що глобальна торговельна війна може зменшити можливості допомоги Україні через уповільнення економік партнерів.
Мита Дональда Трампа не матимуть великого впливу на Україну. Однак торгівельна війна буде “бити” по економічних і торгівельних партнерах країни.
Як мита Трампа можуть вплинути на Україну
Зокрема постраждає Євросоюз, пише 24 Канал з посиланням на голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.
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Щодо негативів (позитивів) від "дня визволення" для України, я би, попри різні суперечливі прогнози, на позитиви би не розраховував,
– зазначив Гетманцев.
Він пояснив, що "безперечно саме мито у 10% не буде мати великого негативного ефекту для України". Це навіть попри невелику частину товарного експорту до США (йдеться про 0,9 мільярда доларів або 2% всього експорту у 2024 році).
Навіть не впевнений, що на це треба відповідати дзеркально. Тут хотілося б почути позицію Мінекономіки,
– додав Данило Гетманцев.
Він наголосив, що глобальна торговельна війна "буде бити істотно по економіках наших економічних і торгівельних партнерів, передусім ЄС". Зокрема вони будуть уповільнюватись, тобто генерувати менше грошей, що зменшуватиме можливості допомоги Києву.
До того ж уряди країн-партнерів вимушені будуть вмикати протекціонізм. І не тільки щодо американських товарів.
Ці протекціоністські заходи вже істотніше вдарять Україні. Так голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики нагадав про торішні питання блокування агроекспорту при набагато більш сприятливій глобальній ринковій конʼюнктурі.
Зауважте! Гетманцев написав, що вводити 10% мита при дефіциті зовнішньої торгівлі з США у 2,6 мільярда доларів – економічний цинізм вищого ґатунку.