З Росії активно тікають люди: як санкції підривають економіку країни-агресорки

Євросоюз нещодавно ухвалив 11-й пакет санкцій проти Росії. Водночас прем'єр-міністр країни-агресорки Міхаіл Мішустін вигадує оптимістичні прогнози для російської економіки, яка стрімко йде на дно.

Економіст Олег Пендзин зауважив, що до гучних заяв російських політиків треба ставитися скептично. Це він розповів 24 Каналу.

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Зняли з рахунків понад 100 мільярдів

Збройні Сили – це єдина сила, яка здатна з успіхом завершити війну. Санкції серйозно обмежують Росію, б'ють по доходах бюджету, погіршують рівень життя російського населення. Але вони не будуть тим фактором, який припинить війну й змусить росіян капітулювати.

Треба абсолютно чітко розуміти цю ситуацію, щоб не було жодних ілюзій,

– сказав економіст.

Санкції погіршують економічну ситуацію країни-агресорки. Попри брехливі заяви про нібито 2% росту валового внутрішнього продукту Росії, наразі ВВП становить мінус 1,9% проти минулого року. У даній ситуації не можна говорити про відновлення російської економіки, зараз вона стагнує.

"З Росії активно тікають люди. У перший день заколоту Пригожина росіяни зняли зі своїх рахунків понад 100 мільярдів рублів", – зазначив Пендзин.

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На думку економіста, санкційні обмеження не зможуть змінити хід бойових дій доки є країни, які торгують з країною-агресоркою.

Росія, на жаль, наростила обсяг видобутку нафти на 1%. По грошах країна-агресорка втратила близько 15 – 16 % від того, що було минулого року. Це є наслідком санкційних обмежень. Наразі 80% російської нафти купують Індія та Китай. Перша у сім разів наростила торговельні операції.

Завдяки так званому "сірого імпорту" Росія продовжує купувати товари подвійного призначення. Без цих товарів російська воєнна машина не може відновлюватись.

Як наголосив економіст, внаслідок контрабандного постачання комплектуючих Росія виготовляє 60 ракет на місяць. Минулого року було вироблено 500.

Яка ситуація на російському ринку нафти