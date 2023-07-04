Дефіцит бензину у Росії

Як повідомляють російські ЗМІ, на цей момент ринок бензину опинився у стані "ідеального шторму". Біржові ціни з початку 2023 року злетіли більш ніж на 70%, а наприкінці червня сягнули історичних рекордів.

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Цікаво, що російський уряд запевняє, що виробництво бензину в країні лише зростає. Втім, за даними Reuters, на оптовому ринку країни насправді виник дефіцит.

За словами трейдерів та експертів у цій галузі, коли нафтопереробні заводи відправили на сезонні ремонти, у Росії перед цим сформували "недоторканий запас" бензину у розмірі 2 мільйонів тонн. Однак коли НПЗ зупинили роботу, запаси пального так і не надійшли на ринок.

Що трапилося насправді

Існує дві версії, що могло трапитися із запасами бензину:

Перша – "запаси були лише на папері", каже одне з анонімних джерел. Це легко пояснює те, що у червні сумарний обсяг первинних біржових продажів бензину на біржі був на 22% нижчим, ніж у червні торік. Втім продажі А-92 впали на 32%.

Друга – нафтові компанії навмисно притримують обсяги пального, щоб згодом продавати його за вищими цінами. Це все через те, що нафтовики намагаються компенсувати дорогим бензином різке скорочення виплат із російського бюджету.

На скільки піднялися ціни на пальне в Україні у липні

За даними "Мінфіну" середні ціни на пальне станом на 3 липня піднялися в середньому на дві гривні:

Відтак бензин А-95+ коштує 49,61 гривні, ціна зросла на майже 3 гривні;

Бензин А-95 – 46,84 гривні, додав у ціні майже на 2 гривні;

Бензин А-92 – 44,11 гривні, ціна зросла на трішки більше, ніж 2 гривні;

Дизельне пальне – 45,44 гривні, теж трішки більше, ніж 2 гривні;

Газ авто­мобільний – 22,81 гривні, вартість піднялася майже на 1 гривню.

Нагадуємо, з 1 липня влада повернула довоєнний рівень ПДВ 20%. На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році його скоротили до 7%.