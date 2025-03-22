Для учасників програми "Прихисток": про що потрібно негайно повідомити ПФУ

Українці, що беруть участь у програмі "Прихисток", отримують компенсацію за проживання на їх території переселенців. Йдеться про на випадки, коли житло надається на безоплатній основі.

Яку інформацію треба надавати ПФУ

Власники житла мають своєчасно надавати інформацію про виїзд переселенців, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Річ у тім, що, якщо переселенці виїжджають, власнику житла перестає надаватись компенсація. Змінюватись ця виплата може і в іншому випадку. Наприклад, якщо кількість осіб, які проживають за адресою зменшилась.

Зверніть увагу! Документи мають бути оформлені в день зміни ситуації. В іншому разі компенсація може бути призупинена чи неправомірно нарахована (тобто її доведеться повертати).

Як можна повідомити про зміну складу мешканців:

звернувшись особисто у відділення ПФУ (із заявою встановленого зразка);

онлайн у електронному кабінеті Пенсійного фонду.

Зауважте! Якщо компенсація виплачувалась особі неправомірно, кошти доведеться повернути. У деяких випадках такому громадянину можуть призначити штраф.