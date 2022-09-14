Доля українського зерна: яким є врожай у 2022 році та що буде з цінами
Джерело:РБК
Внаслідок повномасштабного вторгнення росії, в Україні очікується зменшення урожаю на майже 40%. Про це повідомляється у макроекономічному прогнозі від Кабміну.
Який урожай в Україні
Відтак, урожай зернових у 2022 році прогнозовано буде на рівні 51,9 мільйона тонн. Це на 39,7% менше, ніж у 2021 році, тобто 86 мільйонів тонн.
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У наступному році урожай України, за прогнозами, може скоротиться ще на 13,3%, а це до 45 мільйонів тонн.
Що буде з цінами на зерно
Світові ціни у 2023 році сягатимуть:
- на кукурудзу зростуть у 2022 році на 24,7%, а потім впадуть на 19,7% у 2023 році;
- на пшеницю зростуть у 2022 році на 30,6%, а потім впадуть на 24,6,7% у 2023 році.
За інформацією від НБУ, врожай ранніх зернових та ріпаку на 40% менший, порівняно з минулим роком. На це вплинула війна, адже фермерам довелося збирати менші площі збору. Попри це, сама врожайність лише на 12% нижча за минулорічну.
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Ціни на продукти: чи зросли
- Ціни за рік зросли на 19,5%, а у серпні – на 0,6%.
- Найбільше подорожчали яйця – на 15,4%.
- На 6,4 – 2,5% зросли ціни на цукор, сало, свинину, фрукти, рис, рибу та продукти з риби, м'ясо птиці, безалкогольні напої.
- Водночас на 13,9% подешевшали овочі, на 0,3% – яловичина та соняшникова олія.