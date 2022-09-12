Чому індекс споживчих цін "лукавий"

Ярослав Жаліло, у коментарі 24 каналу, розповів, що показник інфляції, або індекс споживчих цін, достатньо "лукавий", оскільки вимірює, так би мовити, "середню температуру по лікарні". Оскільки такий показник охоплює й усереднену вартість споживчого кошика, включаючи комуналку, продукти харчування, нехарчові продукти

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Ярослав Жаліло Доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Це стандартизований набір однакових товарів, які зовсім не обов’язково мають бути у постійному доступі, в кожному магазині. Фактичне відчуття інфляції може відрізнятись від номінального значення цього показника, як, наприклад, у метеорології відрізняються температура номінальна і температура, яка відчувається. Тому так часто ми чуємо навколо: навіщо, мовляв, ви нам розказуєте про інфляцію у 20%, якщо ціни зросли у декілька разів?

Як різні групи населення відчувають інфляцію

Експерт пояснює, що зазвичай українці відчувають інфляцію по певній категорії товарів. Наприклад, водій рахує інфляцію по бензину, домогосподарка – по борщовому набору тощо. Суб’єктивне відчуття інфляції формується в тому числі структурою витрат людини. Тож різні групи населення можуть відчувати інфляцію по-різному.

В Україні ми маємо справу з класичною моделлю впливу інфляції на населення, коли найбільше від здорожчання товарів потерпають люди з найменшими доходами. У нас зараз випереджаючими темпами дорожчають продукти харчування. Ця категорія товарів по суті не має альтернативи, люди вимушені їх купувати, тому їхня ціна менш еластична,

– розповідає Жаліло.

Традиційно ми маємо справу з річним виміром інфляції. Пропоную розглянути інший вимір інфляції – порівняти поточні ціни з цінами станом на грудень минулого року. Якщо загалом (за даними Держстата) у липні поточного року порівняно з груднем минулого споживчі ціни виросли на 18,2%, то продукти харчування здорожчали на 24,1%. Отже, люди з меншим рівнем доходів, в структурі витрат яких превалюють продукти харчування, відчувають інфляцію сильніше

До теми Яйця суттєво подорожчали, а овочі навпаки: яка ситуація з цінами в Україні

Ще один приклад: в той час, як м’ясо подорожчало на 12,8% – хліб і хлібопродукти здорожчали на 27,6%. Отже, бідні верстви населення, які можуть собі дозволити менше м’яса, але більше хліба, відчують подорожчання продуктів сильніше. Молоко, можливості експорту якого знизились, подорожчало незначно – на 9,1%. Яйця подешевшали на 28,1%.

Отже, маємо наочну демонстрацію того, як відчуття інфляції відрізняються від офіційних показників. Плюс – треба враховувати різні ціни в різних торгових мережах, регіонах, типах населених пунктів. Звідси і складається суб’єктивне відчуття інфляції,

– пояснює він.

Ситуація з цінами та інфляцією в Україні

У серпні рівень інфляції сягнув 23% річних проти 22,2% у липні.

НБУ прогнозує, що до кінця року інфляція сягне 30% річних.

Ключовим ризиком для економічного розвитку залишається триваліший термін повномасштабної військової агресії росії проти України.

Ціни за рік зросли на 19,5%, у серпні – на 0,6%. Найбільше подорожчали яйця – на 15,4%. На 6,4 – 2,5% зросли ціни на цукор, сало, свинину, фрукти, рис, рибу та продукти з риби, м'ясо птиці, безалкогольні напої.

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