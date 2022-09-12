Почему индекс потребительских цен "лукавый"
Ярослав Жалило, в комментарии 24 канала, рассказал, что показатель инфляции или индекс потребительских цен достаточно "луковой", поскольку измеряет, так сказать, "среднюю температуру по больнице". Поскольку такой показатель охватывает и усредненную стоимость потребительской корзины, включая коммуналку, продукты питания, непищевые продукты.
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Это стандартизированный набор одинаковых товаров, которые не обязательно должны быть в постоянном доступе, в каждом магазине. Фактическое ощущение инфляции может отличаться от номинального значения этого показателя, как, например, в метеорологии отличаются номинальная температура и ощущаемая температура. Поэтому так часто мы слышим вокруг: зачем, мол, вы нам рассказываете об инфляции в 20%, если цены выросли в несколько раз?
Как разные группы населения чувствуют инфляцию
Эксперт объясняет, что обычно украинцы ощущают инфляцию по определенной категории товаров. К примеру, водитель считает инфляцию по бензину, домохозяйка – по борщевому набору и так далее. Субъективное чувство инфляции формируется в том числе структурой издержек человека. Поэтому разные группы населения могут ощущать инфляцию по-разному.
В Украине мы имеем дело с классической моделью влияния инфляции на население, когда больше всего от подорожания товаров страдают люди с наименьшими доходами. У нас сейчас упреждающими темпами дорожают продукты питания. У этой категории товаров по сути нет альтернативы, люди вынуждены их покупать, поэтому их цена менее эластична,
– рассказывает Жалило.
Традиционно мы имеем дело с годовым измерением инфляции. Предлагаю рассмотреть другое измерение инфляции – сравнить текущие цены с ценами на декабрь прошлого года. Если (по данным Госстата) в июле текущего года по сравнению с декабрем прошлого потребительские цены выросли на 18,2%, то продукты питания подорожали на 24,1%. Следовательно, люди с меньшим уровнем доходов, в структуре расходов которых превалируют продукты питания, испытывают инфляцию сильнее
Яйца существенно подорожали, а овощи наоборот: какая ситуация с ценами в Украине
Еще один пример: в то время как мясо подорожало на 12,8% – хлеб и хлебопродукты подорожали на 27,6%. Следовательно, бедные слои населения, которые могут позволить себе меньше мяса, но больше хлеба, ощутят подорожание продуктов сильнее. Молоко, возможности экспорта которого снизились, подорожало незначительно – на 9,1%. Яйца подешевели на 28,1%.
Итак, наглядная демонстрация того, как ощущения инфляции отличаются от официальных показателей. Плюс – нужно учитывать разные цены в разных торговых сетях, регионах, типах населенных пунктов. Отсюда и складывается субъективное чувство инфляции,
– объясняет он.
Ситуация с ценами и инфляцией в Украине
- В августе уровень инфляции достиг 23% годовых против 22,2% в июле.
- НБУ прогнозирует, что к концу года инфляция составит 30% годовых.
- Ключевым риском для экономического развития остается более длительный срок полномасштабной военной агрессии России против Украины.
- Цены за год выросли на 19,5%, в августе – на 0,6%. Больше всего подорожали яйца – на 15,4%. На 6,4-2,5% выросли цены на сахар, сало, свинину, фрукты, рис, рыбу и продукты из рыбы, мясо птицы, безалкогольные напитки.