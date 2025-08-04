Президент США Дональд Трамп написав пост з критикою на адресу Індії, яка продовжує купувати російські енергоносії попри погрози США. Трамп пообіцяв суттєво підвищити тарифи.

Індія заробляє на перепродажах російських ресурсів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Трампа у Truth Social.

Дивіться також Відносини Індії та США псуються через російську нафту: що буде далі

Яку заяву Трамп зробив щодо Індії?

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія скуповує величезні обсяги російської нафти, а потім ще й продає її на відкритому ринку з великим прибутком.

Їх не хвилює, скільки людей гине в Україні. Через це я суттєво підвищу мита, які Індія сплачує США,

– заявив Трамп.

Зазначимо, що з 1 серпня тариф для Індії вже складає 25%.



Допис Трампа у Truth Social / Скриншот 24 Каналу

Нагадаємо, головний помічник Трампа звинуватив Індію у фінансуванні війни Росії в Україні через купівлю російської нафти. Джерела в уряді Індії повідомили Reuters у суботу, що Нью-Делі продовжуватиме купувати нафту у Москви, незважаючи на погрози США. Трамп раніше попередив про можливе введення 100% тарифів на імпорт з країн, які продовжують енергетичну співпрацю з Росією.