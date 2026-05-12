Коштів буде дещо менше: хто ризикує втратити пенсії у травні

Деякі українці можуть втратити частину пенсії у травні поточного року. Мова йде про тих людей, які не повідомили Пенсійний фонд про важливі зміни.

Про які зміни слід повідомити ПФУ?

Про них варто повідомляти протягом 10 днів, про що наголосили у ПФУ.

Читайте також Який стаж "не бачить" Пенсійний фонд

Для того, аби виплати нараховувалися правильно, потрібно протягом 10 днів повідомляти Пенсійний фонд про зміни:

паспорта чи прізвища;

контактних даних;

банківських реквізитів;

місця роботи або відкриття чи припинення підприємницької діяльності.

Якщо не повідомити про зміни вчасно – може виникнути переплата, яку доведеться повернути,

– пояснили у тексті.

Повідомити установу можна кількома зручними способами:

через електронний кабінет; особисто у відділенні будь-якого сервісного центру ПФУ; поштою, надіславши необхідні документи рекомендованим листом; через роботодавця (якщо зміни стосуються саме роботи).

Важливо! Суми пенсій, які виплачені надміру (внаслідок зловживань з боку пенсіонера або ж подання роботодавцем недостовірних даних про працівника), можуть бути повернуті добровільно або ж стягуються на підставі рішень органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.

Чому така інформація впливає на пенсії?

Необхідність повідомлення про працевлаштування чи звільнення з роботи пов’язана з тим, що до пенсії можуть встановлювати певні доплати, надбавки чи підвищення. Вони можуть бути передбачені тільки непрацюючим пенсіонерам. Про це наголосили у Пенсійному фонді.

Наприклад, працевлаштування пенсіонера чи пенсіонерки, якщо людина отримує пенсію за вислугу років, на роботі за спеціальністю, що дає право на призначення такого виду пенсії. У такому випадку виплата пенсії за вислугу років припиняється.

Зміна місцевості проживання також є важливою. Річ у тім, що мешканці гірських місцевостей, радіоактивно забруднених територій отримують спеціальну надбавку, виплата якої при виїзді в іншу місцевість має бути припинена.

Зверніть увагу! Також важлива зміна статусу (позбавлення статусу ветерана війни певної категорії) або зміна обставин, які є правовою підставою призначення особливого виду пенсії.

Що ще варто знати про пенсії?

Пенсії про інвалідності можуть скасувати українцям. Річ у тім, що зазвичай такі виплати встановлюються на певний термін. Це означає, що після завершення цього періоду виплати можуть припинити за певних умов. Наприклад, якщо людина не пройшла повторний огляд або не підтвердила свій статус.

Зокрема розмір пенсії за віком в Україні залежить від зарплати та страхового стажу. Експерт Андрій Павловський розповів для 24 Каналу, що відмінність трудового стажу та страхового стажу полягає у способі підрахунку. Тобто перший базується на записах про роботу в трудових книжках. Водночас другий – на факті сплати внесків.