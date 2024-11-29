Хто з українців може втратити субсидію у грудні

В Україні чимала кількість людей має право на субсидію. Однак існують умови, за яких українців можуть позбавити подібної допомоги.

Хто має право на отримання субсидії

Так право на житлову субсидію мають домогосподарства, у яких оплата комунальних послуг перевищує визначений для них обов’язковий платіж, пише 24 канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

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Станом на сьогодні розмір обов’язкового платежу вираховується для кожної родини індивідуально, за спеціальною формулою. Основним фактором рівень доходів домогосподарства. Річ у тім, що право на субсидію надається з урахуванням матеріального стану сім'ї.

Житлова субсидія може покрити частину витрат родини на такі послуги:

теплопостачання;

гаряче водопостачання;

поводження з побутовими відходами;

постачання і розподіл електроенергії;

постачання і розподіл природного газу;

управління багатоквартирним будинком;

централізоване водопостачання і водовідведення.

Чому українців можуть позбавити субсидії

Щомісяця об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та керівні компанії повідомляють органи соціального захисту про борги мешканців будинків. Тому субсидію українцям можуть скасувати:

якщо сума боргу за житлово-комунальні послуги перевищує 680 гривень; ця сума залишається непогашеною щонайменше протягом трьох місяців.

Зауважте! Якщо людина не дотримається цих умов, то втратить субсидію вже у грудні цього року.

За яких ще умов українці втратять субсидію

Крім того, допомогу на оплату послуг скасують за таких причин: