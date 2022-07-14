У Зеленського кажуть, що Україні вже потрібно не 5, а 9 мільярдів доларів щомісяця
Джерело:"Економічна правда"
Щомісяця Україні треба 9 мільярдів доларів. Ці гроші необхідні, щоб покрити дефіцит бюджету, що майже вдвічі перевищує попередні запити.
Про це розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко. Раніше у Мінфіні заявляли, що дефіцит бюджету досі становить 5 мільярдів доларів на місяць.
Цікаво Є 2 небезпечні наслідки "друкування" грошей НБУ, – Милованов
Україні потрібні 9 мільярдів доларів кожного місяця
Устенко заявив, що Україні протягом 3 місяців до тих 5 мільярдів доларів, про які говорили у Міністерстві фінансів, потрібні ще 4. Ці гроші покриватимуть:
- витрати на екстрене житло,
- ремонт помешкань для мільйонів людей,
- базовий мінімальний дохід для українців, які втратили роботу.
Ми намагатимемося вижити в будь-якому випадку, але без фінансової підтримки наших союзників це буде не тільки важко, це буде практично неможливо,
– наголосив Устенко.
Зауважте, що у червні до загального фонду бюджету надійшли 97,3 мільярда гривень, а у травні – понад 100 мільярдів. Місячний дефіцит сягнув 141,2 мільярда гривень, що становить близько 4,8 мільярда доларів.
Офіс Президента на конференції, присвяченій відбудові України, у Лугано презентував план оперативного відновлення соціальної інфраструктури Fast Recovery. Для того, щоб його втілити необхідно 17,5 мільярда доларів. За ці гроші можна відбудувати майже 40 тисяч об'єктів на деокупованих територіях:
- майже 400 шкіл,
- близько 300 садочків,
- 300 лікарень,
- об'єкти ЖКГ,
- житло для людей, які втратили його через війну.
Варто подивитися – Фурса розповів, чому підскочив долар і що буде з курсом валют: відео