Уряд України спрогнозував ВВП на 2023 рік

В Україні підготували проєкт бюджету, у якому спрогнозували ВВП на 2023 рік. Якою буде цифра, читайте у матеріалі.

В Кабміні, 13 вересня, схвалили проєкт Державного бюджету на 2023 рік, за даними якого ВВП України зросте наступного року.

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Яким буде ВВП

Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, прогнозований ВВП закладено на 6371,3 мільярда гривень.

До слова, зростання ВВП відбудеться на +2,5% щодо 2022-го року (де прогнозоване падіння -33,1%). А інфляція, як повідомляли раніше, сягне більше ніж 30%.

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Дефіцит бюджету у 2023 році

Дефіцит держбюджету становитиме 20% від ВВП, а це 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік.

Щомісячний дефіцит бюджету на наступний рік ми оцінюємо в понад 3 мільярди доларів. Уже зараз більше третини бюджету нам допомагають фінансувати міжнародні союзники. Зі свого боку ми докладаємо максимум зусиль, щоб фінансова підтримка партнерів продовжувалась у 2023 році. І ми точно не можемо собі дозволити додаткові нецільові витрати,

– сказав прем'єр-міністер Денис Шмигаль.

Пріоритети бюджету-2023

Головним пріоритетом є оборона та безпека України. На це планують скерувати 1 трильйон 136 мільярдів гривень. Це майже половина всього бюджету. Це, зокрема:

зарплати військових;

забезпечення армії;

ремонти й закупівлі техніки та зброї тощо.

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