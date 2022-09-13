Уряд України спрогнозував ВВП на 2023 рік
Джерело:телеграм Ярослава Железняка
В Україні підготували проєкт бюджету, у якому спрогнозували ВВП на 2023 рік. Якою буде цифра, читайте у матеріалі.
В Кабміні, 13 вересня, схвалили проєкт Державного бюджету на 2023 рік, за даними якого ВВП України зросте наступного року.
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Яким буде ВВП
Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, прогнозований ВВП закладено на 6371,3 мільярда гривень.
До слова, зростання ВВП відбудеться на +2,5% щодо 2022-го року (де прогнозоване падіння -33,1%). А інфляція, як повідомляли раніше, сягне більше ніж 30%.
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Дефіцит бюджету у 2023 році
Дефіцит держбюджету становитиме 20% від ВВП, а це 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік.
Щомісячний дефіцит бюджету на наступний рік ми оцінюємо в понад 3 мільярди доларів. Уже зараз більше третини бюджету нам допомагають фінансувати міжнародні союзники. Зі свого боку ми докладаємо максимум зусиль, щоб фінансова підтримка партнерів продовжувалась у 2023 році. І ми точно не можемо собі дозволити додаткові нецільові витрати,
– сказав прем'єр-міністер Денис Шмигаль.
Пріоритети бюджету-2023
Головним пріоритетом є оборона та безпека України. На це планують скерувати 1 трильйон 136 мільярдів гривень. Це майже половина всього бюджету. Це, зокрема:
- зарплати військових;
- забезпечення армії;
- ремонти й закупівлі техніки та зброї тощо.