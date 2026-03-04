Мегаугода на 100 мільярдів: США та Японія готують масштабний ядерний проєкт

Японія та США працюють над масштабним проєктом в галузі ядерної енергетики. Токіо хоче включити його до свого інвестиційного пакета обсягом 550 мільярдів доларів.

Що передбачає ядерний проєкт?

Головним виконавцем проєкту стане американська компанія Westinghouse, пише Reuters.

За словами обізнаних джерел, цей проєкт покликаний посилити енергетичні зв'язки США та Японії, оскільки війна на Близькому Сході знову порушила питання енергетичної безпеки.

Наразі країни обговорюють декілька угод. Остаточне рішення можуть оголосити під час зустрічі прем'єр-міністерки Японії Санае Такаїті з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 19 березня.

Втім, ЗМІ вже дізналися деякі подробиці майбутнього проєкту:

Компанія Westinghouse розглядає будівництво реакторів з водяним охолодженням та малих модульних реакторів на суму до 100 мільярдів доларів .

. До проєкту планують залучити японських технологічних гігантів – Mitsubishi Heavy Industries, Toshiba та IHI.

Адміністрація Трампа прагне збільшити внутрішнє виробництво енергії, оскільки розширення дата-центрів для штучного інтелекту стрімко підвищує попит на електрику,

– пише видання.

Зауважте! З цією метою уряд США минулого року підписав партнерство з Westinghouse на суму щонайменше 80 мільярдів доларів для будівництва ядерних реакторів.

Навіщо Японії вкладатися в цей проєкт?

Для Японії новий мегапроєкт – це спосіб виконати свої інвестиційні зобов'язання перед Вашингтоном у рамках торгівельної угоди та уникнути болючих мит.

Тепер Токіо поспішає сформувати пакет інвестицій, щоб виконати свої зобов’язання. Нещодавно стало відомо про перші три проєкти на 36 мільярдів доларів, пише CNBC.

За ними японські інвестиції спрямують:

На будівництво електростанції в Портсмуті (Огайо) вартістю 33 мільярдів доларів. Станція матиме найбільшу газову генерацію в історії з потужністю 9,2 гігавата.

(Огайо) вартістю 33 мільярдів доларів. Станція матиме найбільшу газову генерацію в історії з потужністю 9,2 гігавата. На глибоководний термінал Texas GulfLink вартістю 2,1 мільярда доларів. Його використовуватимуть для експорту сирої нафти біля узбережжя Техасу.

Texas GulfLink вартістю 2,1 мільярда доларів. Його використовуватимуть для експорту сирої нафти біля узбережжя Техасу. На завод із виробництва синтетичних алмазів у Джорджії вартістю близько 600 мільйонів доларів. Очікується, що він покриє 100% попиту США на алмазну крихту.

Важливо! На додачу країни обговорюють будівництво заводу із виплавки міді вартістю 2 мільярди доларів. Проєкт може виконати компанія Falcon Copper за участі японських постачальників.

Яку угоду підписали США та Японія?