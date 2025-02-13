Найбільший НПЗ Туреччини відмовляється від російської нафти через санкції США

Найбільший нафтопереробний завод Туреччини – Tupras ухвалив рішення про відмову від російської нафти. Причиною стало впровадження американських санкцій.

Коли Tupras відмовиться від нафти з Росії

Turkiye Petrol Rafinerileri AS – Tupras, побоюючись санкцій з боку США, вводить обмеження на закупку нафтопродуктів з 27 лютого, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Tupras не прийматиме нафтопродукти, що не відповідають встановленій країнами G7 ціновій межі:

цінова межа на сиру нафту – 60 доларів;

преміальне паливо – 100 доларів;

пальне зі знижкою – 45 доларів.

Скільки нафти закуповує Tupras у Росії

За 2024 рік Tupras прийняв 180 000 барелів флагманського російського сорту Urals. Для розуміння, це майже 5,5% від усього експорту російської сирої нафти морськими шляхами.

При цьому, з червня до січня Tupras закуповував в середньому 290 000 барелів нафти на день. За перші 11 місяців 2024 року Росія експортувала в Туреччину загалом майже 29,1 мільйона нафтопродуктів.

Зверніть увагу! Статистика показує, що після початку повномасштабного вторгнення, Росія стала найбільшим постачальником нафти до Туреччини.