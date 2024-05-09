Як дізнатися про відключення електроенергії в регіонах та де знайти графіки

Українська енергосистема суттєво постраждала внаслідок атак росіян, особливо після атаки "Шахедів" 8 травня. Загалом, за час повномасштабного вторгнення було пошкоджено близько 70% генерації енергії, тож тепер країна перейшла в режим економії.

Чи будуть відключення

За даними Міненерго, минулої доби енергопотреби України задовольнялися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою від енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини.

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Додатково, в денні години Україна отримала екстрені надлишки електроенергії з Польщі.

Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії від Польщі, Румунії та Словаччини. Залучення аварійної допомоги передбачається й у години вечірнього максимуму споживання електроенергії,

– пояснюють у Міненерго.

Через обмеження в мережі оператора системи передачі, 8 травня були введені графіки відключень для промисловості в Харківській області та в Кривому Розі. Ці обмеження залишаються дійсними й сьогодні.

Втім, якщо обсяги споживання будуть надмірними, відключення торкнуться і побутових споживачів.

Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже п’ятої в цьому році прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях,

– пояснюють в Укренерго.

Щоб уникнути відключень, українцям радять ощадливо використовувати електроенергію, особливо у вечірні години.

Як розумно користуватись енергомісткими приладами / Інфографіка 24 Каналу

Як дізнатися про відключення світла

Графіки відключень публікують на сайті ДТЕК. Там є пошуковий рядок, у який можна ввести адресу.

Щоб перевірити, чи є на вашій адресі аварійні або планові відключення, а також ознайомитися з графіком стабілізаційних відключень, введіть вашу адресу українською мовою в пошукову систему.

Перевірка стану електропостачання також доступна на сайті компанії або через чат-бот у Viber та Telegram. Система допоможе з’ясувати, чи це локальна аварія, чи діють екстрені або ж стабілізаційні відключення. У разі локальної аварії технічні бригади прибудуть на місця й працюватимуть над відновленням.

Крім того, повідомлення про відключення можна знайти на сторінках офіційних установ, як-от Укренерго чи Міненерго.

Що робити за відсутності світла

Першочергово вимкніть усі електроприлади, щоб уникнути їхнього пошкодження при поверненні напруги.

При використанні свічок та сухого спирту дотримуйтеся заходів безпеки.

Утримуйтеся від наближення до обірваних чи провислих електропроводів на відстані менше ніж 5 – 8 метрів.

Скільки споживають електроенергії різні прилади / Інфографіка 24 Каналу

Також ввечері з 17:00 до 23:00 українцям рекомендують знижувати споживання електроенергії, обмежуючи використання потужних електроприладів, таких як пральні машини, бойлери, праски, електроплити та обігрівачі. Слід уникати одночасного ввімкнення декількох потужних приладів.