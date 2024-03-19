Як українці можуть дізнатися розмір своїх пенсій у Дії
Українці мають змогу дізнатись розмір своєї майбутньої пенсії через вебпортал Дія. Цей сервіс надає можливість швидко переглянути загальний дохід за все життя, а також отримати інформацію про пенсійні нарахування.
Як подивитися пенсію в Дії
Для цього потрібно скористатися вебверсією порталу, оскільки мобільний застосунок такої функції не має.
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Основні кроки для отримання інформації про майбутню пенсію на порталі Дія:
- Авторизуйтеся в особистому кабінеті на вебпорталі та перейдіть до розділу "Послуги".
- Виберіть розділ "Пенсії, пільги та допомога".
- Знайдіть потрібну функцію серед переліку доступних, наприклад, "Довідка про доходи пенсіонера", "Призначення пенсії", "Перерахунок пенсії", "Довідка ОК-5" або "Довідка ОК-7".
В кого пенсії більше не зростатимуть
Пенсії ветеранів війни більше не зростатимуть після останньої індексації, зумовленої збільшенням прожиткового мінімуму.
Уряд вирішив "заморозити" розмір виплат ветеранам, які отримали інвалідність внаслідок війни, внаслідок збільшення кількості осіб, що мають право на такі виплати, та обмежених фінансових можливостей державного бюджету.
На якому рівні зафіксували пенсії:
в осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи – 15 347 гривень (+1742,50 гривні після індексації);
в осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи – 12 396 гривень (+1407,75 гривні);
в осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи – 8500 гривень (+965,20 гривні);
- в учасників бойових дій – 4958 гривень (+562,70 гривні).