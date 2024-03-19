Як подивитися пенсію в Дії

Для цього потрібно скористатися вебверсією порталу, оскільки мобільний застосунок такої функції не має.

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Основні кроки для отримання інформації про майбутню пенсію на порталі Дія:

Авторизуйтеся в особистому кабінеті на вебпорталі та перейдіть до розділу "Послуги". Виберіть розділ "Пенсії, пільги та допомога". Знайдіть потрібну функцію серед переліку доступних, наприклад, "Довідка про доходи пенсіонера", "Призначення пенсії", "Перерахунок пенсії", "Довідка ОК-5" або "Довідка ОК-7".

Важливо! Довідки ОК-5 та ОК-7 містять детальну інформацію про доходи, страховий стаж та внески. Ці документи допомагають визначити страховий стаж для розрахунку не тільки пенсії, але й інших соціальних виплат, таких як допомога при безробітті або виплата лікарняних.

В кого пенсії більше не зростатимуть

Пенсії ветеранів війни більше не зростатимуть після останньої індексації, зумовленої збільшенням прожиткового мінімуму.

Уряд вирішив "заморозити" розмір виплат ветеранам, які отримали інвалідність внаслідок війни, внаслідок збільшення кількості осіб, що мають право на такі виплати, та обмежених фінансових можливостей державного бюджету.

На якому рівні зафіксували пенсії: