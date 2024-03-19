Как посмотреть пенсию в Дие
Для этого нужно воспользоваться веб-версией портала, поскольку мобильное приложение такой функции не имеет.
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Основные шаги для получения информации о будущей пенсии на портале Дия:
- Авторизуйтесь в личном кабинете на веб-портале и перейдите в раздел "Услуги".
- Выберите раздел "Пенсии, льготы и помощь".
- Найдите нужную функцию среди перечня доступных, например, "Справка о доходах пенсионера", "Назначение пенсии", "Перерасчет пенсии", "Справка ОК-5" или "Справка ОК-7".
У кого пенсии больше не будут расти
Пенсии ветеранов войны больше не будут расти после последней индексации, обусловленной увеличением прожиточного минимума.
Правительство решило "заморозить" размер выплат ветеранам, которые получили инвалидность вследствие войны, вследствие увеличения количества лиц, имеющих право на такие выплаты, и ограниченных финансовых возможностей государственного бюджета.
На каком уровне зафиксировали пенсии:
у лиц с инвалидностью вследствие войны I группы – 15 347 гривен (+1742,50 гривны после индексации);
у лиц с инвалидностью вследствие войны II группы – 12 396 гривен (+1407,75 гривны);
у лиц с инвалидностью вследствие войны III группы – 8500 гривен (+965,20 гривны);
- у участников боевых действий – 4958 гривен (+562,70 гривны).